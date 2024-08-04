8月4日（农历七月初一）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、施济、旅行、出海、求医、安葬

忌：开市、议事、动土、交易

鼠

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

丰硕的物质无法填补空虚的心，多做善事反而有助于填满心灵。

牛

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

骄兵必败，真正成功的人，最懂得谦逊，你能体会其中的奥妙吗？

虎

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

做回自己，千万不要跟随不适合的潮流，朴素的衣饰也能穿出个性。

兔

运气：中 健康：中

事业：中 财运：中

有心栽花花不开，可能是方法不正确，你不妨重新安排、部署。

龙

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

大树始于一株幼苗，拔苗助长会令计划全盘瓦解，不可不慎。

蛇

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

柔顺并不是弱势，它反而可以以柔制刚，把刚强者给击败。

马

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

突发状况连连，与其责怪他人，不如集中火力尽快将问题解决。

羊

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

天气酷热容易生病，体质偏燥的你可要好好调养，避免熬夜。

猴

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

财星拱照之日，若有好的灵感，不妨进行些小投资、消遣。

鸡

运气：中 健康：中

事业：中 财运：中

动静之中要小心观察，才能出奇制胜。

狗

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

你必须了解贵人不会永远相随，一定要学会如何独立解决问题。

猪

运气：中 健康：中

事业：中 财运：中

强中自有强中手，不要介怀他人后来居上，只要努力，日后定可超越。