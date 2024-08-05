8月5日（农历七月初二）
吉利指数：★★（小凶）
宜：祈福、施济、扫舍、进修、理发
忌：立约、搬家、水电维修、投资、酿造
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
有病吃药是为解决当前毛病，没病服保健品则是防患于未然。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
封闭自己只会让你失去很多机会，不如积极扩大生活圈子吧。
虎
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
唯有从“自我世界”跳脱出来，挑战极限，才能更上一层楼。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
看开些吧，为了一件小事而付出惨重代价实在不值得。
龙
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
智者千虑，必有一失，虚心讨教让你受益无穷。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
应酬多，吃的也就多，这会影响你的健康，需要适当节制饮食。
马
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
人生不如意事十常八九，在此过渡时期，千万不能轻易放弃。
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
单纯并非不好，然而若以为世人皆善良，反而会掉入有心人的圈套。
猴
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
人生有起有落，千万别太介怀于输赢、得失。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
高傲的态度只会影响事业进度，你千万不要作茧自缚，谦卑点吧。
狗
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
该休息时尽量放松，别胡思乱想，否则将影响自己的睡眠品质。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
敬老尊贤是美德，但倚老卖老肯定不得年轻人欢心。