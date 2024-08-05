8月5日（农历七月初二）

吉利指数：★★（小凶）

宜：祈福、施济、扫舍、进修、理发

忌：立约、搬家、水电维修、投资、酿造

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

有病吃药是为解决当前毛病，没病服保健品则是防患于未然。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

封闭自己只会让你失去很多机会，不如积极扩大生活圈子吧。

虎

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

唯有从“自我世界”跳脱出来，挑战极限，才能更上一层楼。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

看开些吧，为了一件小事而付出惨重代价实在不值得。

龙

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

智者千虑，必有一失，虚心讨教让你受益无穷。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

应酬多，吃的也就多，这会影响你的健康，需要适当节制饮食。

马

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

人生不如意事十常八九，在此过渡时期，千万不能轻易放弃。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

单纯并非不好，然而若以为世人皆善良，反而会掉入有心人的圈套。

猴

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

人生有起有落，千万别太介怀于输赢、得失。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

高傲的态度只会影响事业进度，你千万不要作茧自缚，谦卑点吧。

狗

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

该休息时尽量放松，别胡思乱想，否则将影响自己的睡眠品质。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

敬老尊贤是美德，但倚老卖老肯定不得年轻人欢心。