8月6日（农历七月初三）
吉利指数：★（大凶）
宜：无
忌：诸事不宜
鼠
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
今天不妨早点回家，换上运动装，参加户外活动，放松一下吧。
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
不要一味挖苦别人，唯有懂得欣赏对方，彼此才能和睦生活在一起。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
以不变应万变，心态也变得较为轻松自在。
兔
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
骗得了别人骗不了自己，只有真诚以待，才能得到真正的幸福。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
事情遇阻不必气馁，找出源头，必能找到解决问题的方案。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
知识越多，智慧越少，知人善用才是大智慧。
马
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
种瓜得瓜，种豆得豆，放弃不劳而获的想法，继续努力吧。
羊
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
危机中看到转机，黑暗中看到光明，才能积极面对人生。
猴
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
控制一下情绪，别为了一桩小事而搞砸心情，破坏彼此的关系。
鸡
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
不可忽视细节，否则会酿成大祸，还是审查一下这大手笔的投资吧。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
满招损，谦受益，千万别满足于现有的成就，你还可以走得更远。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
工作是做不完的，不如暂搁下手头工作，好好享用一顿烛光晚餐。