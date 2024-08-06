8月6日（农历七月初三）

吉利指数：★（大凶）

宜：无

忌：诸事不宜

鼠

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

今天不妨早点回家，换上运动装，参加户外活动，放松一下吧。

牛

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

不要一味挖苦别人，唯有懂得欣赏对方，彼此才能和睦生活在一起。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

以不变应万变，心态也变得较为轻松自在。

兔

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

骗得了别人骗不了自己，只有真诚以待，才能得到真正的幸福。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

事情遇阻不必气馁，找出源头，必能找到解决问题的方案。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

知识越多，智慧越少，知人善用才是大智慧。

马

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

种瓜得瓜，种豆得豆，放弃不劳而获的想法，继续努力吧。

羊

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

危机中看到转机，黑暗中看到光明，才能积极面对人生。

猴

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

控制一下情绪，别为了一桩小事而搞砸心情，破坏彼此的关系。

鸡

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

不可忽视细节，否则会酿成大祸，还是审查一下这大手笔的投资吧。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

满招损，谦受益，千万别满足于现有的成就，你还可以走得更远。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

工作是做不完的，不如暂搁下手头工作，好好享用一顿烛光晚餐。