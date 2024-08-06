每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年8月6日 5:00 AM

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8月6日（农历七月初三）

吉利指数：★（大凶）

宜：无

忌：诸事不宜

运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶

今天不妨早点回家，换上运动装，参加户外活动，放松一下吧。

运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶

不要一味挖苦别人，唯有懂得欣赏对方，彼此才能和睦生活在一起。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

以不变应万变，心态也变得较为轻松自在。

运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶

骗得了别人骗不了自己，只有真诚以待，才能得到真正的幸福。

运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶

事情遇阻不必气馁，找出源头，必能找到解决问题的方案。

运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶

知识越多，智慧越少，知人善用才是大智慧。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉

种瓜得瓜，种豆得豆，放弃不劳而获的想法，继续努力吧。

运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中

危机中看到转机，黑暗中看到光明，才能积极面对人生。

运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶

控制一下情绪，别为了一桩小事而搞砸心情，破坏彼此的关系。

运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶

不可忽视细节，否则会酿成大祸，还是审查一下这大手笔的投资吧。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

满招损，谦受益，千万别满足于现有的成就，你还可以走得更远。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

工作是做不完的，不如暂搁下手头工作，好好享用一顿烛光晚餐。

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