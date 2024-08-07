8月7日（农历七月初四）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：无
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
偶尔可赖赖床，但千万别把自己封闭起来，出去走走吧。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
你虽然怀的是一片好心，但别人的家事还是少理为妙。
虎
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
忙于工作的间隙，不妨静下心看清自己的内心，以免迷失自我。
兔
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
随波逐流或曲高和寡，保持独立，全在于个人抉择，你一定要三思。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
就算苦闷无法排解，也不要到夜店买醉，找几个好友倾诉更为实际。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
心情起伏不定，不妨趁空闲时多思考，提醒自己以平常心面对挫折。
马
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：吉
对方只不过一时心急讲错话，得罪了你，你就原谅他的无心之过吧。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
你要先学会照顾好自己，才有能力照顾家人和朋友。
猴
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
天下没有免费的午餐，你就别异想天开，奢望钱财会从天而降。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
以静制动，小休片刻，让疲惫的身躯充一充电吧。
狗
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
人生犹如登山，辛苦攀登之余，别忘了欣赏途中的美景。
猪
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
想得越简单，心境越开阔，你又何必想得太多而自寻烦恼呢？