8月7日（农历七月初四）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

偶尔可赖赖床，但千万别把自己封闭起来，出去走走吧。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

你虽然怀的是一片好心，但别人的家事还是少理为妙。

虎

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

忙于工作的间隙，不妨静下心看清自己的内心，以免迷失自我。

兔

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

随波逐流或曲高和寡，保持独立，全在于个人抉择，你一定要三思。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

就算苦闷无法排解，也不要到夜店买醉，找几个好友倾诉更为实际。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

心情起伏不定，不妨趁空闲时多思考，提醒自己以平常心面对挫折。

马

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：吉

对方只不过一时心急讲错话，得罪了你，你就原谅他的无心之过吧。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

你要先学会照顾好自己，才有能力照顾家人和朋友。

猴

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

天下没有免费的午餐，你就别异想天开，奢望钱财会从天而降。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

以静制动，小休片刻，让疲惫的身躯充一充电吧。

狗

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

人生犹如登山，辛苦攀登之余，别忘了欣赏途中的美景。

猪

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

想得越简单，心境越开阔，你又何必想得太多而自寻烦恼呢？