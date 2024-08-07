每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年8月7日 5:00 AM

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8月7日（农历七月初四）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶

偶尔可赖赖床，但千万别把自己封闭起来，出去走走吧。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

你虽然怀的是一片好心，但别人的家事还是少理为妙。

运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶

忙于工作的间隙，不妨静下心看清自己的内心，以免迷失自我。

运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中

随波逐流或曲高和寡，保持独立，全在于个人抉择，你一定要三思。

运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中

就算苦闷无法排解，也不要到夜店买醉，找几个好友倾诉更为实际。

运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中

心情起伏不定，不妨趁空闲时多思考，提醒自己以平常心面对挫折。

运气：中
健康：中
事业：凶
财运：吉

对方只不过一时心急讲错话，得罪了你，你就原谅他的无心之过吧。

运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉

你要先学会照顾好自己，才有能力照顾家人和朋友。

运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶

天下没有免费的午餐，你就别异想天开，奢望钱财会从天而降。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

以静制动，小休片刻，让疲惫的身躯充一充电吧。

运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中

人生犹如登山，辛苦攀登之余，别忘了欣赏途中的美景。

运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中

想得越简单，心境越开阔，你又何必想得太多而自寻烦恼呢？

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