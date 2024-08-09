每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年8月9日 5:00 AM

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8月9日（农历七月初六）

吉利指数：★★★（平平）

宜：出海、庆功、开市、议事、会友、进修

忌：旅行、搬家、园艺

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中

今天过去了，还有明天，但错过了机会，可能就不会有第二次。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

给别人一个下台阶，等于给自己一个上台的机会。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

铁人也需要休息，你就别把自己搞得不成人形，好好休息吧。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

爱情像潮汐，有时高有时低，最重要是学习如何调适心理。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中

吃亏是福，有时吃些小亏反而能为自己日后带来意想不到的惊喜。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

只有采取中立态度，不靠边站，才能让大家心服口服。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中

就算再大的压力，你也不该把至亲至爱当成出气筒，知道吗？

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶

团结就是力量，团结众人的力量，勇敢迎接挑战吧。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

有些事可以做，不可以说；有些话可以说，不可以做，你可别搞乱。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

工欲善其事，必先利其器，先充实装备，才能免除后顾之忧。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中

你若有任何想法，就要尽快付诸行动，不要只是空口说白话。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

放松些，唯有卸下压力，养足精神，方能取得最后的胜利。

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