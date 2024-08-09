8月9日（农历七月初六）
吉利指数：★★★（平平）
宜：出海、庆功、开市、议事、会友、进修
忌：旅行、搬家、园艺
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
今天过去了，还有明天，但错过了机会，可能就不会有第二次。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
给别人一个下台阶，等于给自己一个上台的机会。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
铁人也需要休息，你就别把自己搞得不成人形，好好休息吧。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
爱情像潮汐，有时高有时低，最重要是学习如何调适心理。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
吃亏是福，有时吃些小亏反而能为自己日后带来意想不到的惊喜。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
只有采取中立态度，不靠边站，才能让大家心服口服。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
就算再大的压力，你也不该把至亲至爱当成出气筒，知道吗？
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
团结就是力量，团结众人的力量，勇敢迎接挑战吧。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
有些事可以做，不可以说；有些话可以说，不可以做，你可别搞乱。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
工欲善其事，必先利其器，先充实装备，才能免除后顾之忧。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
你若有任何想法，就要尽快付诸行动，不要只是空口说白话。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
放松些，唯有卸下压力，养足精神，方能取得最后的胜利。