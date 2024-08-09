8月9日（农历七月初六）

吉利指数：★★★（平平）

宜：出海、庆功、开市、议事、会友、进修

忌：旅行、搬家、园艺

鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

今天过去了，还有明天，但错过了机会，可能就不会有第二次。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

给别人一个下台阶，等于给自己一个上台的机会。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

铁人也需要休息，你就别把自己搞得不成人形，好好休息吧。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

爱情像潮汐，有时高有时低，最重要是学习如何调适心理。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

吃亏是福，有时吃些小亏反而能为自己日后带来意想不到的惊喜。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

只有采取中立态度，不靠边站，才能让大家心服口服。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

就算再大的压力，你也不该把至亲至爱当成出气筒，知道吗？

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

团结就是力量，团结众人的力量，勇敢迎接挑战吧。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

有些事可以做，不可以说；有些话可以说，不可以做，你可别搞乱。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

工欲善其事，必先利其器，先充实装备，才能免除后顾之忧。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

你若有任何想法，就要尽快付诸行动，不要只是空口说白话。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

放松些，唯有卸下压力，养足精神，方能取得最后的胜利。