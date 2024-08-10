8月10日（农历七月初七）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、施济、旅行、开市、立约、装修

忌：买车、养宠物、酿造

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

你搞出来的烂摊子，当然要自己解决，别奢望奇迹出现了。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

过量的负担不只对身体有害，而且也阻挠工作进程，你就放轻松吧！

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

今日事今日毕，不要养成明日复明日的习惯。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

动动脑筋，有些事只要略施小计就能完成，无须大费周章。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

情感泛滥时也不要到处撒情网，小心一不留神便成为网中人。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

相互利用是商场上的惯用伎俩，不必太过在意。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

别太死心眼了，爱情和面包本来就是一体的，缺一不可。

羊

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

对下属要一视同仁，别让他们感觉不公平，大家才能共同进退。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

办公室政治令你左右为难、不知所措，唯有秉持中庸之道为上策。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

一些虚幻的表象只会让你昏头转向，一定要客观做出正确的判断。

狗

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

无论是人才或庸才，你都要懂得善加利用，才算得上是良将。

猪

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

不要太在乎别人的眼光，走自己的路吧。