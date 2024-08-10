8月10日（农历七月初七）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、施济、旅行、开市、立约、装修
忌：买车、养宠物、酿造
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
你搞出来的烂摊子，当然要自己解决，别奢望奇迹出现了。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
过量的负担不只对身体有害，而且也阻挠工作进程，你就放轻松吧！
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
今日事今日毕，不要养成明日复明日的习惯。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
动动脑筋，有些事只要略施小计就能完成，无须大费周章。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
情感泛滥时也不要到处撒情网，小心一不留神便成为网中人。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
相互利用是商场上的惯用伎俩，不必太过在意。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
别太死心眼了，爱情和面包本来就是一体的，缺一不可。
羊
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
对下属要一视同仁，别让他们感觉不公平，大家才能共同进退。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
办公室政治令你左右为难、不知所措，唯有秉持中庸之道为上策。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
一些虚幻的表象只会让你昏头转向，一定要客观做出正确的判断。
狗
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
无论是人才或庸才，你都要懂得善加利用，才算得上是良将。
猪
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
不要太在乎别人的眼光，走自己的路吧。