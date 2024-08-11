8月11日（农历七月初八）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、出海、上任、装修、搬家、动土

忌：求医、投资、理发、美容

鼠

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

不管多少人批评你，只要无愧于心，就要坚持到底。

牛

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

想要做的事就去做，想要报读的课程就去报，不要迟疑了。

虎

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

改变消极的态度，负面消息是鞭策自己前进的动力。

兔

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：中

超越关爱的极限，就等于溺爱，你可别将孩子给惯坏了。

龙

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

如何浇灌就如何收获，别担心，你的努力会有所回报。

蛇

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

别把自己困在沉郁的情绪里，事情还未到无可挽回的地步，继续加油。

马

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

切记，你若要抬高自己，也无须贬低别人。

羊

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

决策是痛苦的，但确定后就不要后悔，并坚定地贯彻、完成它。

猴

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

关系紧张时，只要轻轻一笑，便能化干戈为玉帛，避免两败俱伤。

鸡

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

振作起来，不要因为健康出现问题而心情低落，勇往直前吧。

狗

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

不要过于计较付出，你将会因此获得意想不到的好处。

猪

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：中

世上没有完美无瑕的结局，只要尽力而为就无怨无悔。