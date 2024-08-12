8月12日（农历七月初九）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、施济、旅行、求医、会友、搬家

忌：安床、诉讼、置产、酿造

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

你要尽快将财务问题妥当处理，否则当危机出现就为时太晚。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

态度谦和些，高谈阔论只会暴露自身缺点，最终引起他人排斥。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

人生难免有遗憾，你就别憋在心里，坦然接受缺陷吧。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

与其等待机会出现，不如出外寻找商机，顺道打通交际网络。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

相约同事吃顿午餐，有助化解多日来的误会。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

做事不要墨守成规，因为问题不仅仅只有一个解决方法。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

进取是年轻朋友的本钱，但自以为是只会惹人反感，要取得平衡。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

节俭虽是美德，但偶尔也要奖励一下自己，买些贵重的奢侈品。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

太多不满容易让别人以为你另有所图，还是减少发言为妙。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

吃得苦中苦，方为人上人，成功的人须经过考验，准备接受测试吧。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

憎恨是痛苦的泉源，可别因憎恨而牺牲自己的快乐，开心些吧。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

闭门造车有碍事业发展，唯有开阔人脉关系才是成功的要诀。