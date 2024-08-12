8月12日（农历七月初九）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、施济、旅行、求医、会友、搬家
忌：安床、诉讼、置产、酿造
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
你要尽快将财务问题妥当处理，否则当危机出现就为时太晚。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
态度谦和些，高谈阔论只会暴露自身缺点，最终引起他人排斥。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
人生难免有遗憾，你就别憋在心里，坦然接受缺陷吧。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
与其等待机会出现，不如出外寻找商机，顺道打通交际网络。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
相约同事吃顿午餐，有助化解多日来的误会。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
做事不要墨守成规，因为问题不仅仅只有一个解决方法。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
进取是年轻朋友的本钱，但自以为是只会惹人反感，要取得平衡。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
节俭虽是美德，但偶尔也要奖励一下自己，买些贵重的奢侈品。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
太多不满容易让别人以为你另有所图，还是减少发言为妙。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
吃得苦中苦，方为人上人，成功的人须经过考验，准备接受测试吧。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
憎恨是痛苦的泉源，可别因憎恨而牺牲自己的快乐，开心些吧。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
闭门造车有碍事业发展，唯有开阔人脉关系才是成功的要诀。