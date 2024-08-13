8月13日（农历七月初十）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、求医、扫舍、动土、安葬、买车

忌：庆功、水电维修、园艺、投资

鼠

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

闯情关的首要条件，就是要先把自己的心锁打开，你做得到吗？

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

搞小圈子无法达到预期目标，不妨把眼光放远些，融入大环境。

虎

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

只要你独具慧眼，就算是冷门的投资也能让你得到意外进账。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

狂欢之后驾车一定要小心，否则造成不必要的伤害就不好了。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

现实是残酷的，你要学习如何接受它、面对它、克服它。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

唯有放下身段，不耻下问地向更有智慧的人求教，才能成就大事业。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

一定要懂得分辨危言耸听及忠言逆耳的差异，不要错把冯京当马凉。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

表象并不可靠，你还是须要睁开双眼看清楚，方能找出真相。

猴

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

阴阳的失调导致心浮气躁，你一定要学会如何自控情绪才好。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

逢场作戏要知道分寸，玩出火就很难收拾残局。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

你一定要收敛那爱出风头的习惯，不然日后被人孤立就不好了。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

对任何事都提不起劲，何不出外走走、逛逛，回来再冲刺？