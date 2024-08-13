8月13日（农历七月初十）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、求医、扫舍、动土、安葬、买车
忌：庆功、水电维修、园艺、投资
鼠
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
闯情关的首要条件，就是要先把自己的心锁打开，你做得到吗？
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
搞小圈子无法达到预期目标，不妨把眼光放远些，融入大环境。
虎
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
只要你独具慧眼，就算是冷门的投资也能让你得到意外进账。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
狂欢之后驾车一定要小心，否则造成不必要的伤害就不好了。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
现实是残酷的，你要学习如何接受它、面对它、克服它。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
唯有放下身段，不耻下问地向更有智慧的人求教，才能成就大事业。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
一定要懂得分辨危言耸听及忠言逆耳的差异，不要错把冯京当马凉。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
表象并不可靠，你还是须要睁开双眼看清楚，方能找出真相。
猴
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
阴阳的失调导致心浮气躁，你一定要学会如何自控情绪才好。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
逢场作戏要知道分寸，玩出火就很难收拾残局。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
你一定要收敛那爱出风头的习惯，不然日后被人孤立就不好了。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
对任何事都提不起劲，何不出外走走、逛逛，回来再冲刺？