8月14日（农历七月十一）

吉利指数：★★（小凶）

宜：议事、水电维修、养宠物、美容、酿造

忌：旅行、求医、动土、园艺、安置

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

旧事重提令你心有戚戚焉，要学会接受、释放。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

知足不辱，财利乃身外之物，无须太计较。

虎

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

千里之行，始于足下，该行动时就不要犹豫。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

若能从经验中找到解决问题的模式，便可避免不必要的错误。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

沉默是金，别急于解释，等待雨过天晴才来善后。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

前功尽弃也不失为一种体验，别计较太多。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

滔滔不绝不一定是好事，小心聆听才是最高境界。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

事情的解决方法有很多种，懂得如何应变，不要横冲直撞。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

下了班就让心情、身体好好休息，以迎接更艰辛的任务。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

开朗些，将恼人的问题抛诸脑后，明天肯定会更好。

狗

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不经意的构思可能是赚钱的好点子，若能多加琢磨，效果会更好。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

别人的称赞令你飘飘然，但这可能是他们算计你的前奏，要留意。