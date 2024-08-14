8月14日（农历七月十一）
吉利指数：★★（小凶）
宜：议事、水电维修、养宠物、美容、酿造
忌：旅行、求医、动土、园艺、安置
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
旧事重提令你心有戚戚焉，要学会接受、释放。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
知足不辱，财利乃身外之物，无须太计较。
虎
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
千里之行，始于足下，该行动时就不要犹豫。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
若能从经验中找到解决问题的模式，便可避免不必要的错误。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
沉默是金，别急于解释，等待雨过天晴才来善后。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
前功尽弃也不失为一种体验，别计较太多。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
滔滔不绝不一定是好事，小心聆听才是最高境界。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
事情的解决方法有很多种，懂得如何应变，不要横冲直撞。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
下了班就让心情、身体好好休息，以迎接更艰辛的任务。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
开朗些，将恼人的问题抛诸脑后，明天肯定会更好。
狗
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
不经意的构思可能是赚钱的好点子，若能多加琢磨，效果会更好。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
别人的称赞令你飘飘然，但这可能是他们算计你的前奏，要留意。