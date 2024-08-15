8月15日（农历七月十二）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、议事、会友、水电维修、美容

忌：婚嫁、安床、求医、立约、酿造

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

塞翁失马，焉知非福，现在的失败并不代表全盘皆输，继续努力。

牛

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

今天不妨换一下装扮，让自己焕然一新，改变人家对你的刻板印象。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

会心的点头，不经意的微笑，能让你与他人的关系更加融洽。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

公私要分明，别让私人感情耽误了正事。

龙

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

与其在无关痛痒的课题上打转，不如安排一些有益身心的活动放松。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

酒色财气是身心的最大敌人，不要为自己的沉沦寻找借口。

马

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

身在福中不知福的你，要懂得惜福惜缘，学会感恩，生活才会充实。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

你要认真对待每一个约会，虽然是老朋友，还是必须准时赴约。

猴

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

健康是长时间累积的，不要因效果不佳而半途而废，继续努力吧。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

饮酒要节制，不要酒后吐真言，讲错话得罪人而不自知。

狗

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

早点起床，到外面晒晒太阳吧，不要辜负大自然对人类的恩赐。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

切记，家和万事兴，就算家人的言语激怒你，也要克制情绪。