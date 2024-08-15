8月15日（农历七月十二）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、议事、会友、水电维修、美容
忌：婚嫁、安床、求医、立约、酿造
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
塞翁失马，焉知非福，现在的失败并不代表全盘皆输，继续努力。
牛
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
今天不妨换一下装扮，让自己焕然一新，改变人家对你的刻板印象。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
会心的点头，不经意的微笑，能让你与他人的关系更加融洽。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
公私要分明，别让私人感情耽误了正事。
龙
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
与其在无关痛痒的课题上打转，不如安排一些有益身心的活动放松。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
酒色财气是身心的最大敌人，不要为自己的沉沦寻找借口。
马
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
身在福中不知福的你，要懂得惜福惜缘，学会感恩，生活才会充实。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
你要认真对待每一个约会，虽然是老朋友，还是必须准时赴约。
猴
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
健康是长时间累积的，不要因效果不佳而半途而废，继续努力吧。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
饮酒要节制，不要酒后吐真言，讲错话得罪人而不自知。
狗
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
早点起床，到外面晒晒太阳吧，不要辜负大自然对人类的恩赐。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
切记，家和万事兴，就算家人的言语激怒你，也要克制情绪。