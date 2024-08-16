8月16日（农历七月十三）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：诸事皆宜

忌：无

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

凡事要留后路，你就算得理、有理，也不要逼人太甚。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

果断些，该走就走，该留就留，不要再留恋了。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

无论发生什么事，你都要马上收拾好心情，以免影响工作。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

千万别为了芝麻小事而烦心，否则不但耽误正事，也影响心情。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

作为领导就要以身作则，而不是将问题推给下属或他人。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

天有不测风云，人也有难测之危，你最好学会察言观色。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

凡事有得便有失，与其在失败后叹气，不如从中吸取教训。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

对方似乎有所隐瞒，你最好在签署合约之前，多番斟酌当中细节。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

虽说心动不如行动，但就是不要太过冲动。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

为他人做嫁衣裳难免酸楚，但这何尝不是成人之美？坦然接受吧。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

事出必有因，他人的错误一定有其原因，你一定要追根究底。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

前人种树，后人乘凉，付出和回报是很难对等的。