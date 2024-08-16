8月16日（农历七月十三）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：诸事皆宜
忌：无
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
凡事要留后路，你就算得理、有理，也不要逼人太甚。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
果断些，该走就走，该留就留，不要再留恋了。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
无论发生什么事，你都要马上收拾好心情，以免影响工作。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
千万别为了芝麻小事而烦心，否则不但耽误正事，也影响心情。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
作为领导就要以身作则，而不是将问题推给下属或他人。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
天有不测风云，人也有难测之危，你最好学会察言观色。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
凡事有得便有失，与其在失败后叹气，不如从中吸取教训。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
对方似乎有所隐瞒，你最好在签署合约之前，多番斟酌当中细节。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
虽说心动不如行动，但就是不要太过冲动。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
为他人做嫁衣裳难免酸楚，但这何尝不是成人之美？坦然接受吧。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
事出必有因，他人的错误一定有其原因，你一定要追根究底。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
前人种树，后人乘凉，付出和回报是很难对等的。