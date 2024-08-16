每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年8月16日 12:50 AM

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8月16日（农历七月十三）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：诸事皆宜

忌：无

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

凡事要留后路，你就算得理、有理，也不要逼人太甚。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

果断些，该走就走，该留就留，不要再留恋了。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

无论发生什么事，你都要马上收拾好心情，以免影响工作。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶

千万别为了芝麻小事而烦心，否则不但耽误正事，也影响心情。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

作为领导就要以身作则，而不是将问题推给下属或他人。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶

天有不测风云，人也有难测之危，你最好学会察言观色。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

凡事有得便有失，与其在失败后叹气，不如从中吸取教训。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

对方似乎有所隐瞒，你最好在签署合约之前，多番斟酌当中细节。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

虽说心动不如行动，但就是不要太过冲动。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶

为他人做嫁衣裳难免酸楚，但这何尝不是成人之美？坦然接受吧。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

事出必有因，他人的错误一定有其原因，你一定要追根究底。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶

前人种树，后人乘凉，付出和回报是很难对等的。

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