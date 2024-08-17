8月17日（农历七月十四）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、祈福、施济、旅行、求医、庆功
忌：出海、诉讼、立约、美容
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
别急着回家，下班后不妨与同事、上司多聊天，增进彼此情谊。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
给自己一点私人空间，该休息时就别想着工作。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
你就尽情享受在阳光中沐浴，是是非非暂搁一旁吧。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
情侣之间发生冲突是正常的，最重要是要懂得互相体谅。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
自己或小孩在接触小猫小狗后，要确保手足清洁，以免病菌蔓延。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
参与大型会议的你，一定要保持形象，少批评、多赞扬。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
快乐一点，运气也会倍增，穿着艳丽服装令你活力四射。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
都市喧嚣，心情烦躁，偶尔也需要片刻的宁静，你就静坐一下吧。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
蜜语甜言虽然好听，但未必真实，还是少听为妙，以免被误导。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
凡事宜往大处着想，若过于计较个人得失反而让自己无法跳出框框。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
不要选边站，唯有保持中立的态度，才能把事情客观地看得透彻。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
事情已经发生了，与其事后孔明般滔滔不绝，不如积极解决问题。