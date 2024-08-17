8月17日（农历七月十四）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、祈福、施济、旅行、求医、庆功

忌：出海、诉讼、立约、美容

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

别急着回家，下班后不妨与同事、上司多聊天，增进彼此情谊。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

给自己一点私人空间，该休息时就别想着工作。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

你就尽情享受在阳光中沐浴，是是非非暂搁一旁吧。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

情侣之间发生冲突是正常的，最重要是要懂得互相体谅。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

自己或小孩在接触小猫小狗后，要确保手足清洁，以免病菌蔓延。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

参与大型会议的你，一定要保持形象，少批评、多赞扬。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

快乐一点，运气也会倍增，穿着艳丽服装令你活力四射。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

都市喧嚣，心情烦躁，偶尔也需要片刻的宁静，你就静坐一下吧。

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

蜜语甜言虽然好听，但未必真实，还是少听为妙，以免被误导。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

凡事宜往大处着想，若过于计较个人得失反而让自己无法跳出框框。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

不要选边站，唯有保持中立的态度，才能把事情客观地看得透彻。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

事情已经发生了，与其事后孔明般滔滔不绝，不如积极解决问题。