每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年8月18日 5:00 AM

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8月18日（农历七月十五）

吉利指数：★（大凶）

宜：无

忌：诸事不宜

运气：凶　健康：中
事业：中　财运：凶

开车的朋友，安全第一，礼让最重要。

运气：中　健康：中
事业：吉　财运：中

做事不能得过且过，该做决定时，就一定要果敢拿出勇气。

运气：吉　健康：中
事业：吉　财运：吉

尊严、立场固然要捍卫，但态度可温和一些，无须咄咄逼人。

运气：中　健康：中
事业：吉　财运：中

荣誉来去无常，价值观才是成败的关键，你认为呢？

运气：凶　健康：中
事业：中　财运：凶

世上没有绝对的完美，缺陷美也未尝不美好，你要学会接受。

运气：凶　健康：中
事业：中　财运：凶

不要再苦闷了，唯有心情开朗，工作进展才会更加顺利。

运气：吉　健康：中
事业：中　财运：吉

以人为镜，方可以正身，你不妨多自我反省，日后必有所成。

运气：中　健康：中
事业：中　财运：中

屡战屡败，屡败屡战，千万不要因为一次的失败而垂头丧气。

运气：凶　健康：中
事业：中　财运：凶

与其以小人之心度君子之腹，不如多花时间观察，才做最后判断。

运气：中　健康：中
事业：吉　财运：中

上梁不正下梁歪，责怪下属前先检讨自己。

运气：吉　健康：中
事业：吉　财运：吉

说一次谎言，须编制一百个谎言来掩饰，值得吗？

运气：吉　健康：中
事业：吉　财运：吉

想东山再起，首先要先调整好自己的心态，你多花些时间调适吧。

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