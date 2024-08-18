8月18日（农历七月十五）
吉利指数：★（大凶）
宜：无
忌：诸事不宜
鼠
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
开车的朋友，安全第一，礼让最重要。
牛
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
做事不能得过且过，该做决定时，就一定要果敢拿出勇气。
虎
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
尊严、立场固然要捍卫，但态度可温和一些，无须咄咄逼人。
兔
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
荣誉来去无常，价值观才是成败的关键，你认为呢？
龙
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
世上没有绝对的完美，缺陷美也未尝不美好，你要学会接受。
蛇
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
不要再苦闷了，唯有心情开朗，工作进展才会更加顺利。
马
运气：吉 健康：中
事业：中 财运：吉
以人为镜，方可以正身，你不妨多自我反省，日后必有所成。
羊
运气：中 健康：中
事业：中 财运：中
屡战屡败，屡败屡战，千万不要因为一次的失败而垂头丧气。
猴
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
与其以小人之心度君子之腹，不如多花时间观察，才做最后判断。
鸡
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
上梁不正下梁歪，责怪下属前先检讨自己。
狗
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
说一次谎言，须编制一百个谎言来掩饰，值得吗？
猪
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
想东山再起，首先要先调整好自己的心态，你多花些时间调适吧。