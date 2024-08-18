8月18日（农历七月十五）

吉利指数：★（大凶）

宜：无

忌：诸事不宜

鼠

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

开车的朋友，安全第一，礼让最重要。

牛

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

做事不能得过且过，该做决定时，就一定要果敢拿出勇气。

虎

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

尊严、立场固然要捍卫，但态度可温和一些，无须咄咄逼人。

兔

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

荣誉来去无常，价值观才是成败的关键，你认为呢？

龙

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

世上没有绝对的完美，缺陷美也未尝不美好，你要学会接受。

蛇

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

不要再苦闷了，唯有心情开朗，工作进展才会更加顺利。

马

运气：吉 健康：中

事业：中 财运：吉

以人为镜，方可以正身，你不妨多自我反省，日后必有所成。

羊

运气：中 健康：中

事业：中 财运：中

屡战屡败，屡败屡战，千万不要因为一次的失败而垂头丧气。

猴

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

与其以小人之心度君子之腹，不如多花时间观察，才做最后判断。

鸡

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

上梁不正下梁歪，责怪下属前先检讨自己。

狗

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

说一次谎言，须编制一百个谎言来掩饰，值得吗？

猪

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

想东山再起，首先要先调整好自己的心态，你多花些时间调适吧。