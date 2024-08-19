8月19日（农历七月十六）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、安神、安床、祈福、施济、求医
忌：动土、水电维修、园艺
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
朝令夕改，只会乱了阵脚，不如果断贯彻自己的理想，方能有所作为。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
切记，唯有“严于律己，宽以待人”才能服众，没有其他捷径。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
唯有做事满怀壮志的人，才能得到属下的尊敬，你做到了吗？
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
今日事，今日毕，不要再拖了，不然你将错失许多良机。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
唯有远离是非，你才可以保持心境平和。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
苦中也能作乐，在黑暗中看到光明，你就笑脸迎人吧。
马
运气：中
健康：吉
事业：凶
财运：中
犹豫不决的领袖，就是怀疑自己的判断能力，你就果断些吧。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
成王败寇，输赢乃兵家常事，不要为了一次的胜利而沾沾自喜。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
伟人之所以伟大，是因为他得到众人的推崇，你学到其中的窍门吗？
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
有空不妨多与家人共聚晚餐，能让你忘却过去积攒的烦恼。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
人生难得糊涂，精明算计久了，偶尔也要装一下糊涂。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
善于利用身份、地位的人，做起事来才会如鱼得水，无往不利。