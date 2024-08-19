每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年8月19日 5:00 AM

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8月19日（农历七月十六）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安神、安床、祈福、施济、求医

忌：动土、水电维修、园艺

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

朝令夕改，只会乱了阵脚，不如果断贯彻自己的理想，方能有所作为。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

切记，唯有“严于律己，宽以待人”才能服众，没有其他捷径。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

唯有做事满怀壮志的人，才能得到属下的尊敬，你做到了吗？

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

今日事，今日毕，不要再拖了，不然你将错失许多良机。

运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶

唯有远离是非，你才可以保持心境平和。

运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶

苦中也能作乐，在黑暗中看到光明，你就笑脸迎人吧。

运气：中
健康：吉
事业：凶
财运：中

犹豫不决的领袖，就是怀疑自己的判断能力，你就果断些吧。

运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉

成王败寇，输赢乃兵家常事，不要为了一次的胜利而沾沾自喜。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

伟人之所以伟大，是因为他得到众人的推崇，你学到其中的窍门吗？

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

有空不妨多与家人共聚晚餐，能让你忘却过去积攒的烦恼。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

人生难得糊涂，精明算计久了，偶尔也要装一下糊涂。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

善于利用身份、地位的人，做起事来才会如鱼得水，无往不利。

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