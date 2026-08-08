8月8日生肖运程
8月8日（农历六月廿六） 吉利指数：★（大凶） 宜：无 忌：诸事不宜
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
别因他人的执意劝说而轻易改变自己的想法，你必须多加思考。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
如果有好的机会，你不妨改变一下自己的形象，如换换发型和服饰。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
留些后路，你的路就会越广，别把话说绝了而让自己受困。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
忍一时风平浪静，退一步海阔天空，别因小事而闹得不愉快。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
出席大型宴会时要照顾形象，不管多生气，你还是要忍一忍。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
心情开不开朗，生活一样要过，别因心情不愉快而让努力功亏一篑。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
宗教信仰应放在心上，切勿挂在嘴边，刚加入的朋友往往不会察觉。
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
福无双至，祸不单行，有些事你要接受，别怪东怪西。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
意想不到的事情突然发生，无论如何，你都要处之泰然。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
做什么事都要先观察周围环境，以免给别人留下坏印象。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
有时要静下心来聆听风的声音，或是别人的心情倾诉。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
好运来了，你就欣然接受，若有人邀请你，就尽量安排时间出席。