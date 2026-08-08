鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

别因他人的执意劝说而轻易改变自己的想法，你必须多加思考。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

如果有好的机会，你不妨改变一下自己的形象，如换换发型和服饰。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

留些后路，你的路就会越广，别把话说绝了而让自己受困。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

忍一时风平浪静，退一步海阔天空，别因小事而闹得不愉快。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

出席大型宴会时要照顾形象，不管多生气，你还是要忍一忍。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

心情开不开朗，生活一样要过，别因心情不愉快而让努力功亏一篑。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

宗教信仰应放在心上，切勿挂在嘴边，刚加入的朋友往往不会察觉。

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

福无双至，祸不单行，有些事你要接受，别怪东怪西。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

意想不到的事情突然发生，无论如何，你都要处之泰然。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

做什么事都要先观察周围环境，以免给别人留下坏印象。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有时要静下心来聆听风的声音，或是别人的心情倾诉。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

好运来了，你就欣然接受，若有人邀请你，就尽量安排时间出席。