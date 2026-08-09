8月9日生肖运程
8月9日（农历六月廿七） 吉利指数：★★★（平平） 宜：安床、求医、庆功、会友、搬家、安葬 忌：出海、动土、水电维修、园艺
鼠
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
得理要懂得饶人，不然别人会在你失势时找你麻烦。
牛
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
求财不求气，凡事忍一忍，别给他人捉住你把柄的机会。
虎
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
以平常心对待平常事，把杂务抛诸脑后，做好自己分内的事。
兔
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
如果得到一笔小财，别胡乱挥霍，应储蓄起来，以备不时之需。
龙
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
凡事要搞清楚，若陌生人拨电告诉你家人有危险，更要冷静应对。
蛇
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
谨言慎行，为了一些小事而口出狂言，很可能会惹上官非。
马
运气：中 健康：吉
事业：凶 财运：中
好的时候要多感恩，不好时才能得到支持，你要多对朋友说谢谢。
羊
运气：吉 健康：吉
事业：中 财运：吉
好事不出门，坏事传千里，多留意你的言谈举止。
猴
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
有些财，你越追它，它跑得越快；你不追它，它会自动送上门。
鸡
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
做事要认真，不得马虎，尤其是进行危险运动或工作时。
狗
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
别因运气转好而得意忘形，认真做回自己，才能得到更多贵人相助。
猪
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
凡事不要太急躁，把心静下来，才能把手头上的事情处理好。