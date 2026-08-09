鼠

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

得理要懂得饶人，不然别人会在你失势时找你麻烦。

牛

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

求财不求气，凡事忍一忍，别给他人捉住你把柄的机会。

虎

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

以平常心对待平常事，把杂务抛诸脑后，做好自己分内的事。

兔

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

如果得到一笔小财，别胡乱挥霍，应储蓄起来，以备不时之需。

龙

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

凡事要搞清楚，若陌生人拨电告诉你家人有危险，更要冷静应对。

蛇

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

谨言慎行，为了一些小事而口出狂言，很可能会惹上官非。

马

运气：中 健康：吉

事业：凶 财运：中

好的时候要多感恩，不好时才能得到支持，你要多对朋友说谢谢。

羊

运气：吉 健康：吉

事业：中 财运：吉

好事不出门，坏事传千里，多留意你的言谈举止。

猴

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

有些财，你越追它，它跑得越快；你不追它，它会自动送上门。

鸡

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

做事要认真，不得马虎，尤其是进行危险运动或工作时。

狗

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

别因运气转好而得意忘形，认真做回自己，才能得到更多贵人相助。

猪

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

凡事不要太急躁，把心静下来，才能把手头上的事情处理好。