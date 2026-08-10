8月10日生肖运程
8月10日（农历六月廿八） 吉利指数：★★★★★（大吉） 宜：事事皆宜 忌：无
鼠
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
拿重物时要多留意，不然伤到腰骨，将影响工作进度。
牛
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
运气不好时别怪这怪那，要认真思考，找出问题，然后再去解决。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
不愉快的事要尽快忘掉，一切从头开始。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
小心盘算你的开支，支出过多会使自己的经济状况出现问题。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
少管闲事，尤其是社团的事，不要把麻烦揽到身上。
蛇
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
多注意健康状况，尤其是身体有基础疾病的人，动作别太剧烈。
马
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
别多管闲事，否则你会跟他人的家事纠缠不清，进而影响运势。
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
照顾好自己的身体，到寒冷国家，记得多穿保暖的衣物。
猴
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
多注意饮食，好吃的可以适量多吃，但别因此吃出病来。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
不要一味采取敌对的方式，互相谅解，才能得到下属的支持。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
别太冲动，批评他人之前，要先了解事情的真相。
猪
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
有些事不必太早知道真相，若你不小心知道了，必须想办法处理好。