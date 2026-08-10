鼠

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

拿重物时要多留意，不然伤到腰骨，将影响工作进度。

牛

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

运气不好时别怪这怪那，要认真思考，找出问题，然后再去解决。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

不愉快的事要尽快忘掉，一切从头开始。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

小心盘算你的开支，支出过多会使自己的经济状况出现问题。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

少管闲事，尤其是社团的事，不要把麻烦揽到身上。

蛇

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

多注意健康状况，尤其是身体有基础疾病的人，动作别太剧烈。

马

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

别多管闲事，否则你会跟他人的家事纠缠不清，进而影响运势。

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

照顾好自己的身体，到寒冷国家，记得多穿保暖的衣物。

猴

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

多注意饮食，好吃的可以适量多吃，但别因此吃出病来。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

不要一味采取敌对的方式，互相谅解，才能得到下属的支持。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

别太冲动，批评他人之前，要先了解事情的真相。

猪

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

有些事不必太早知道真相，若你不小心知道了，必须想办法处理好。