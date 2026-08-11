鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

不要舍弃一粒小沙，高山都是由无数小沙堆积而成的。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

小心能驶万年船，如今很多不如意的事发生，你做什么都要小心。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

多注意自己的财务状况，别因一时兴起而超出预算。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

好的结束也是成功的一半，若结束得不漂亮，将影响另一段新的开始。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

慢慢加深彼此的了解，不要一开始就表现得很激进。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

小病不去理会，就会变成大病，一直拖着不解决的问题也是如此。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

创造和平比创造战争更不容易，要珍惜眼前所拥有的和平状态。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

面对困难时别太紧张，放轻松些，很容易就能渡过难关。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

知人知面不知心，逢人只说三分话，不可全抛一片心。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

提防陌生人攻破你的心房，使你陷入圈套。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

做事积极些，能让你更有魅力，好运也会接踵而来。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

因情绪欠佳而四处得罪人，最终给自己和家人惹来麻烦就不划算了。