8月11日生肖运程
8月11日（农历六月廿九） 吉利指数：★★★（平平） 宜：施济、庆功、立约、会友、搬家、园艺 忌：旅行、交易、理发
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
不要舍弃一粒小沙，高山都是由无数小沙堆积而成的。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
小心能驶万年船，如今很多不如意的事发生，你做什么都要小心。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
多注意自己的财务状况，别因一时兴起而超出预算。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
好的结束也是成功的一半，若结束得不漂亮，将影响另一段新的开始。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
慢慢加深彼此的了解，不要一开始就表现得很激进。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
小病不去理会，就会变成大病，一直拖着不解决的问题也是如此。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
创造和平比创造战争更不容易，要珍惜眼前所拥有的和平状态。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
面对困难时别太紧张，放轻松些，很容易就能渡过难关。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
知人知面不知心，逢人只说三分话，不可全抛一片心。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
提防陌生人攻破你的心房，使你陷入圈套。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
做事积极些，能让你更有魅力，好运也会接踵而来。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
因情绪欠佳而四处得罪人，最终给自己和家人惹来麻烦就不划算了。