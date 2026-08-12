鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

进行激烈运动之前要先热身，以免四肢扭伤。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

注意健康，别等到病情严重时才去求医。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

为人鲁莽，顶多得罪人，但驾车鲁莽，可能会闹出人命。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

无论什么情况，最重要的是忍让，别因一时之气而惹来麻烦。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

既来之，则安之，别因过度担忧而耽搁原本的计划。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

解决你的私人感情问题，才能在工作上挥洒自如。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

感情方面可能迎来大跃进，但热恋男女不得冲动行事。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

喝酒后千万不要开车，否则可能会被交警开罚单。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

在人多的场合，你要小心钱包，别人给你戴高帽时，也要提高警惕。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

朋友开口向你借钱或请求你作保，最好婉拒为妙。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

即使身体健康，食品卫生也要多留意，尽量别吃路边摊的食物。

猪

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

鼻子敏感的人，要多留意天气转变及呼吸系统的毛病。