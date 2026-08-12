8月12日生肖运程
8月12日（农历六月三十） 吉利指数：★★★★★（大吉） 宜：事事皆宜 忌：无
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
进行激烈运动之前要先热身，以免四肢扭伤。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
注意健康，别等到病情严重时才去求医。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
为人鲁莽，顶多得罪人，但驾车鲁莽，可能会闹出人命。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
无论什么情况，最重要的是忍让，别因一时之气而惹来麻烦。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
既来之，则安之，别因过度担忧而耽搁原本的计划。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
解决你的私人感情问题，才能在工作上挥洒自如。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
感情方面可能迎来大跃进，但热恋男女不得冲动行事。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
喝酒后千万不要开车，否则可能会被交警开罚单。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
在人多的场合，你要小心钱包，别人给你戴高帽时，也要提高警惕。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
朋友开口向你借钱或请求你作保，最好婉拒为妙。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
即使身体健康，食品卫生也要多留意，尽量别吃路边摊的食物。
猪
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
鼻子敏感的人，要多留意天气转变及呼吸系统的毛病。