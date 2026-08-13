鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

一些账目要搞清楚，伪造的账目你瞒得了一时，瞒不了一世。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

无论运气好坏，你依然要生活下去，该做的事还是要去做。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

趁着空闲可在家里进行大扫除，同时扫去一些不愉快的记忆。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

参加大型宴会要照顾形象，不张扬也不必刻意低调的打扮最适当。

龙

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

做事不要大意，看似简单的事务，其中可能藏着许多玄机。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

穷则变，变则通，灵感来了，你要懂得举一反三。

马

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

别因为兴奋而失眠，也别因为失意而无法好好睡一觉。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

同行之间固然有竞争，但闹得鸡飞狗跳会带来更多损失，不妨想一想。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

进行激烈运动时要格外小心，一旦扭伤要尽快求医。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

多留意天气转变，以免脾气和身体健康受到波及。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

商场大减价时，你要了解自己的经济状况，别因贪小便宜而大出血。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

保持身体健康比任何事重要，有时间要多运动，增强你的体能。