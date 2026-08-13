8月13日生肖运程
8月13日（农历七月初一） 吉利指数：★★★（平平） 宜：施济、上任、装修、搬家、动土、水电维修 忌：求医、买车、投资、采购
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
一些账目要搞清楚，伪造的账目你瞒得了一时，瞒不了一世。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
无论运气好坏，你依然要生活下去，该做的事还是要去做。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
趁着空闲可在家里进行大扫除，同时扫去一些不愉快的记忆。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
参加大型宴会要照顾形象，不张扬也不必刻意低调的打扮最适当。
龙
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
做事不要大意，看似简单的事务，其中可能藏着许多玄机。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
穷则变，变则通，灵感来了，你要懂得举一反三。
马
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
别因为兴奋而失眠，也别因为失意而无法好好睡一觉。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
同行之间固然有竞争，但闹得鸡飞狗跳会带来更多损失，不妨想一想。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
进行激烈运动时要格外小心，一旦扭伤要尽快求医。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
多留意天气转变，以免脾气和身体健康受到波及。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
商场大减价时，你要了解自己的经济状况，别因贪小便宜而大出血。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
保持身体健康比任何事重要，有时间要多运动，增强你的体能。