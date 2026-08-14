鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

解决事情的方法不只一种，但最好选择较为有效、省时、省力的。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

先建机场等飞机来，还是飞机来了再建机场，你须要仔细考虑。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

痴情也要有个尺度，以免做出糊涂且盲目的决定。

兔

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

凡事有商有量，别独断独行，也不要因小过失而反应过度。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你有状元才，他有贼公计，高手较量时别轻视对方，免得自己吃亏。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有些小事虽然很烦人，若不去解决，可能会演变成大事，无法收拾。

马

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

人有时会因当下环境而情绪激动，应在心情平复后再做决定。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

增加生产量最重要的是积极，别因自满而怠慢了工作。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

想做就去做，但必须有所计划，别因一时兴起而鲁莽行事。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

有好奇心是对的，但若过于关心，反而容易变成控制对方。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

别动不动就报官找警察，有时诚心诚意去解决问题才是关键。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

凡事要未雨绸缪，最安全的时候，必须往最危险的方面想。