8月14日生肖运程
8月14日（农历七月初二） 吉利指数：★★★（平平） 宜：祈福、旅行、上任、扫舍、买车、投标 忌：安床、求医、议事、动土
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
解决事情的方法不只一种，但最好选择较为有效、省时、省力的。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
先建机场等飞机来，还是飞机来了再建机场，你须要仔细考虑。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
痴情也要有个尺度，以免做出糊涂且盲目的决定。
兔
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
凡事有商有量，别独断独行，也不要因小过失而反应过度。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
你有状元才，他有贼公计，高手较量时别轻视对方，免得自己吃亏。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
有些小事虽然很烦人，若不去解决，可能会演变成大事，无法收拾。
马
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
人有时会因当下环境而情绪激动，应在心情平复后再做决定。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
增加生产量最重要的是积极，别因自满而怠慢了工作。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
想做就去做，但必须有所计划，别因一时兴起而鲁莽行事。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
有好奇心是对的，但若过于关心，反而容易变成控制对方。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
别动不动就报官找警察，有时诚心诚意去解决问题才是关键。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
凡事要未雨绸缪，最安全的时候，必须往最危险的方面想。