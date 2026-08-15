鼠

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

螳螂捕蝉，黄雀在后，你必须步步为营，以免黑吃黑。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

调整心情让自己开心，也是让别人开心，很多事情就会变得更美好。

虎

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

躲得了一时，躲不了一世，该面对的事还是要勇敢面对。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

人最难忘的是仇恨，但你千万别因跟某些人有仇而特别针对他们。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

多出去走动走动，你可能会遇上新的贵人，或新的生意良机。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

有些事要从长计议，但有些则要当机立断，适当的时候要做适当的事。

马

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

给人方便就是给自己方便，但机密千万别与人分享，以免出卖公司。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

小病是福，可趁机休息大睡，但不能大吃大喝，否则小病会变成大病。

猴

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

好事难成双，坏事却可能双至，遇到不如意的事，你要多加忍耐。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

对小孩说的话要算数，否则会给对方留下心理阴影。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

虽然你精力充沛，但无论自己多壮，都需要适当的休息。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

多做些善事，其实好好照顾自己，也是替家人做了善事。