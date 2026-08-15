8月15日生肖运程
8月15日（农历七月初三） 吉利指数：★★★★（小吉） 宜：祈福、装修、扫舍、动土、水电维修、安葬 忌：园艺、投资、酿造
鼠
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
螳螂捕蝉，黄雀在后，你必须步步为营，以免黑吃黑。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
调整心情让自己开心，也是让别人开心，很多事情就会变得更美好。
虎
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
躲得了一时，躲不了一世，该面对的事还是要勇敢面对。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
人最难忘的是仇恨，但你千万别因跟某些人有仇而特别针对他们。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
多出去走动走动，你可能会遇上新的贵人，或新的生意良机。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
有些事要从长计议，但有些则要当机立断，适当的时候要做适当的事。
马
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
给人方便就是给自己方便，但机密千万别与人分享，以免出卖公司。
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
小病是福，可趁机休息大睡，但不能大吃大喝，否则小病会变成大病。
猴
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
好事难成双，坏事却可能双至，遇到不如意的事，你要多加忍耐。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
对小孩说的话要算数，否则会给对方留下心理阴影。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
虽然你精力充沛，但无论自己多壮，都需要适当的休息。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
多做些善事，其实好好照顾自己，也是替家人做了善事。