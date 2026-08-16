8月16日生肖运程
8月16日（农历七月初四） 吉利指数：★★★★★（大吉） 宜：事事皆宜 忌：无
鼠
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：凶
美食当前，你很想大快朵颐，但想减肥的朋友要懂得节制。
牛
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：凶
病从口入，祸从口出，最好谨言慎行，以免冒犯他人。
虎
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
炫耀要选择时机，别眼高手低，否则会沦为笑柄。
兔
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
你想得到，就要努力去争取，得到之后更要好好珍惜。
龙
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：凶
别一味乘胜追击，才能日后好相见，千万不要得势不饶人。
蛇
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
虽然集万千宠爱于一身，但你必须努力维持你的优势。
马
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：吉
前途这回事谁都说不准，全靠毅力和干劲，成功不会留给懒散的人。
羊
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
就算受到刺激，也要压抑激动情绪，将之转化为动力，你会做得更好。
猴
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：凶
今日事今日毕，工作上一拖再拖，最好的时机也会溜走。
鸡
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：凶
龙凤配是很多人梦寐以求的，但别为了高攀而牺牲自我。
狗
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
高档名牌不一定就是最好的，懂得搭配，任何牌子都会变得很出色。
猪
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：凶
世上没有绝对的公平，减少不必要的比较，你会活得更快乐。