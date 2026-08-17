8月17日生肖运程
8月17日（农历七月初五） 吉利指数：★★（小凶） 宜：议事、会友、水电维修、进修、美容 忌：婚嫁、安床、诉讼、求医、搬家
鼠
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：吉
不管大事小事，都要低调并谨慎处理，最好也别让身边的人察觉。
牛
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
凡事只要努力，往目的地向前冲，就一定会成功。
虎
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
别让胜利冲昏了头，迎面而来的挑战还很多。
兔
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
该做的事就要赶快完成，再三拖延，会使家人对你产生意见。
龙
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
承诺要尽力实现才算是承诺，若无法兑现，就要想办法补偿。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
上天是公平的，是你的就会得到，但很多东西都要极力争取。
马
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
坚强的性格没错，切勿变成固执，对家人别太任性，也别太坚守原则。
羊
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
高兴时要控制情绪，别太激动，以免在无意中得罪他人。
猴
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
从商者今天必须谨慎行事，避免不必要的花费。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
解开心结，看开看远，心情才会舒畅，活得更开心。
狗
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：吉
心烦意乱会影响日常生活，你要有效地处理问题，别让问题困扰你。
猪
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
大白天不要做白日梦，有梦想很好，但也得考虑现实层面。