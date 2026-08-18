鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

能赢就别客气，输了也不要气馁，友谊第一比赛第二，潇洒些。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

开心的事要与心爱的人共庆，若没时间，打个电话互相慰问也行。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

别未学走就学飞，一步一步来，打好基础，待机会到来就能一飞冲天。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

有信心的人，成功能带给他更多机会，也能享受成功的美妙感觉。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若计划购买新车，今天不妨去看看，或许会发现自己心仪的款式。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

小心被朋友牵连，保持中立，才是助人助己的妙方。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

用对方法事半功倍，智者懂得如何利用现代科技，而不是全用蛮力。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

与客户会面时多穿一些简单朴实的服饰，太出位可能会产生反效果。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

多听取意见，但最终决定权还是在你手上，千万要把握良机。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

心静自然凉，没有答案的问题别过问太多，争取时间休息。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

小心能驶万年船，若对事情有所怀疑或感觉不舒服，最好提高警觉。

猪

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

别太激动，冷静面对口舌是非，否则十足的胜算也会被你搞砸。