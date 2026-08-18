8月18日生肖运程
8月18日（农历七月初六） 吉利指数：★★（小凶） 宜：议事、水电维修、养宠物、美容、酿造 忌：旅行、求医、动土、园艺、置产
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
能赢就别客气，输了也不要气馁，友谊第一比赛第二，潇洒些。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
开心的事要与心爱的人共庆，若没时间，打个电话互相慰问也行。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
别未学走就学飞，一步一步来，打好基础，待机会到来就能一飞冲天。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
有信心的人，成功能带给他更多机会，也能享受成功的美妙感觉。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若计划购买新车，今天不妨去看看，或许会发现自己心仪的款式。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
小心被朋友牵连，保持中立，才是助人助己的妙方。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
用对方法事半功倍，智者懂得如何利用现代科技，而不是全用蛮力。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
与客户会面时多穿一些简单朴实的服饰，太出位可能会产生反效果。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
多听取意见，但最终决定权还是在你手上，千万要把握良机。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
心静自然凉，没有答案的问题别过问太多，争取时间休息。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
小心能驶万年船，若对事情有所怀疑或感觉不舒服，最好提高警觉。
猪
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
别太激动，冷静面对口舌是非，否则十足的胜算也会被你搞砸。