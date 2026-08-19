鼠

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

处事要沉着、冷静，阵脚一乱，会浪费你很多宝贵的时间。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

客从远方来，要热情招待，或许会给你带来启示或合作机会。

虎

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

高跟鞋虽时尚，但稍不小心会使你受伤，今天最好脚踏实地。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

人都会犯错，但若懂得宽恕，自己也会变得自在。

龙

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

要么就全信，要么就别信，坚定立场，别让机会悄悄溜走。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

凡事三思才付诸行动，别因太累而马虎了事。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

做好人可从家里开始，有空不妨多带家人出去走走，共享天伦之乐。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

多做一些快乐的事，满足别人的同时，也为自己制造快乐。

猴

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

别因赶时间而忽略安全，尤其是上下楼梯、超车或过马路时。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

小别胜新婚，出国记得给家人买些小礼物，以促进彼此的感情。

狗

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

放慢你的脚步，到海边或郊外散散心，让自己的心情更舒畅。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

有时逆向思考能让你突破障碍，更快地达至成功。