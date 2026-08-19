8月19日生肖运程
8月19日（农历七月初七） 吉利指数：★★★（平平） 宜：施济、旅行、出海、庆功、会友、搬家 忌：动土、园艺、买车、交易
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
处事要沉着、冷静，阵脚一乱，会浪费你很多宝贵的时间。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
客从远方来，要热情招待，或许会给你带来启示或合作机会。
虎
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
高跟鞋虽时尚，但稍不小心会使你受伤，今天最好脚踏实地。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
人都会犯错，但若懂得宽恕，自己也会变得自在。
龙
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
要么就全信，要么就别信，坚定立场，别让机会悄悄溜走。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
凡事三思才付诸行动，别因太累而马虎了事。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
做好人可从家里开始，有空不妨多带家人出去走走，共享天伦之乐。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
多做一些快乐的事，满足别人的同时，也为自己制造快乐。
猴
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
别因赶时间而忽略安全，尤其是上下楼梯、超车或过马路时。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
小别胜新婚，出国记得给家人买些小礼物，以促进彼此的感情。
狗
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
放慢你的脚步，到海边或郊外散散心，让自己的心情更舒畅。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
有时逆向思考能让你突破障碍，更快地达至成功。