8月20日生肖运程
8月20日（农历七月初八） 吉利指数：★★（小凶） 宜：祈福、施济、扫舍、进修、理发 忌：旅行、买车、交易、置产、酿造
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
在学习的道路上要持之以恒，努力用功，否则将浪费时间和精力。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
家和万事兴，忘掉不愉快的事，今天是你献出诚意，主动出击的时候。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
机会是留给懂得珍惜的人，你若不好好把握，机会将远离你。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
山中有直树，世上无直人，切勿过于信任自己或另一半。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：吉
财运：中
空头支票你可以随便开，但必须履行时，你就会很头痛。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
出去游玩，应该开心享受美丽的风景，别老想着烦心的事。
马
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：中
计划好的事要严谨执行，同时要挑选适合的人选去处理。
羊
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
顺风转舵会更快达到成功，但若风速掌控得不好，可能会沉船。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
多加休息，别过于逞强，如果运动过量，可能会伤到筋骨。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
美丽的花朵绽放时间虽不长，但它最美的一刻永远停留在你的记忆中。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
开心就是福，千万别脸笑心不笑，开心该从里到外。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别浪费时间争论谁对谁错，最重要是如何补救和预防。