8月21日生肖运程
8月21日（农历七月初九） 吉利指数：★★★★（小吉） 宜：婚嫁、安神、安床、旅行、庆功、立约 忌：动土、水电维修、理发
鼠
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
老想不开心的事，整天会昏昏沉沉，振作些，没人鼓励你就自我鼓励。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
今天最好隐藏真正的实力，不要表现得太聪明，让人家提防你。
虎
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
人家做初一，你不一定要做十五，应以德报怨，尽显你的气度。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
今天你的表现会让很多人关注，多打点你的服装和造型吧。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
有些习惯能让你名成利就，有些则让你身败名裂，你必须自我检讨。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
不管造谣者有何居心，也不管你相信与否，传言始终是传言。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
心存太多侥幸，有一天可能会发生不幸，任何事都要小心处理。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
晴朗的天空搭配开朗的心情，才能激发出亮眼的火花。
猴
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
糊涂有糊涂的好，很多人会向你伸出援手，太精明，大家反而会远离你。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
小挫折不算什么，跌倒再爬起来，但切记从中总结经验，勿重蹈覆辙。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
出手大方，会给人留下好印象，但别因此令地位比你高的朋友出丑。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
抛开忧郁的心情，一切顺其自然，很多事物就会变得更美好。