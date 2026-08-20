鼠

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

老想不开心的事，整天会昏昏沉沉，振作些，没人鼓励你就自我鼓励。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

今天最好隐藏真正的实力，不要表现得太聪明，让人家提防你。

虎

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

人家做初一，你不一定要做十五，应以德报怨，尽显你的气度。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

今天你的表现会让很多人关注，多打点你的服装和造型吧。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

有些习惯能让你名成利就，有些则让你身败名裂，你必须自我检讨。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

不管造谣者有何居心，也不管你相信与否，传言始终是传言。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

心存太多侥幸，有一天可能会发生不幸，任何事都要小心处理。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

晴朗的天空搭配开朗的心情，才能激发出亮眼的火花。

猴

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

糊涂有糊涂的好，很多人会向你伸出援手，太精明，大家反而会远离你。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

小挫折不算什么，跌倒再爬起来，但切记从中总结经验，勿重蹈覆辙。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

出手大方，会给人留下好印象，但别因此令地位比你高的朋友出丑。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

抛开忧郁的心情，一切顺其自然，很多事物就会变得更美好。