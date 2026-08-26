鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

人生大事，需要自己想清楚再决定，切勿人云亦云，失了本心。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

有时要与朋友划清界限，否则在某些事情上会受到牵连。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

若到了放工时间但工作尚未完成，你该抽出一些时间把它们解决掉。

兔

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

工作狂今天可忙里偷闲，好好享受一番，别因工作破坏好心情。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

是龙就飞上天，是蛇就逍遥地游走人间，切勿添足，给自己增烦恼。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

休息够了，就要努力工作；工作累了，也要好好地休息一下。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

家丑不可外扬，有些家事还是低调处理为妙。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

切记健康就是财富，拥有了健康，才能追求崇高的目标。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

过去的已成为历史，你应该珍惜身边的人，别对往事念念不忘。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

整天脸黑黑的人，会让人受不了，有时可当开心果，逗大家开心。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

马路如虎口，在路上行驶要注意安全，开车时一定要专心才行。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

送礼要慎选，否则会惹来许多不必要的麻烦，你最好考虑周详。