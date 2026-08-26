8月26日生肖运程
8月26日（农历七月十四） 吉利指数：★★★★（小吉） 宜：婚嫁、安神、祈福、施济、旅行、庆功 忌：安床、动土、水电维修
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
人生大事，需要自己想清楚再决定，切勿人云亦云，失了本心。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
有时要与朋友划清界限，否则在某些事情上会受到牵连。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
若到了放工时间但工作尚未完成，你该抽出一些时间把它们解决掉。
兔
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
工作狂今天可忙里偷闲，好好享受一番，别因工作破坏好心情。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
是龙就飞上天，是蛇就逍遥地游走人间，切勿添足，给自己增烦恼。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
休息够了，就要努力工作；工作累了，也要好好地休息一下。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
家丑不可外扬，有些家事还是低调处理为妙。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
切记健康就是财富，拥有了健康，才能追求崇高的目标。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
过去的已成为历史，你应该珍惜身边的人，别对往事念念不忘。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
整天脸黑黑的人，会让人受不了，有时可当开心果，逗大家开心。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
马路如虎口，在路上行驶要注意安全，开车时一定要专心才行。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
送礼要慎选，否则会惹来许多不必要的麻烦，你最好考虑周详。