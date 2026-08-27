鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

感叹太多，会使你意志消沉，振作起来，成功必然属于你。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

优良的传统不是与生俱来，而是后天耳濡目染，慢慢雕琢而成的。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

在外要互敬互助，才能旅途愉快，懂得照顾自己，才有余力照顾别人。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

好好享受二人世界的欢乐时光，别让杂事干扰你的情绪。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

打扮得体，就能吸引更多人的视线，再用你的内涵征服他们的心。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

越简单的事情，越容易犯错，小心至上，才不会百密一疏。

马

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

富贵贫贱并非一成不变，若你想致富，就得努力去实现。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

三句不离本行，但有些话若重复提起，人家或许会感到厌烦。

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

顺水可推舟，逆水时就要紧握船桨，以免迷失方向，误入歧途。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

许久没见的亲人，不妨打电话慰问或约个时间造访，给对方惊喜。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

出外用餐，务必注意卫生，以免被病魔缠上，影响健康。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

为多变的气候做好准备，多注意身体及卫生，以免疾病来袭。