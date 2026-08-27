8月27日生肖运程
8月27日（农历七月十五） 吉利指数：★★★★★（大吉） 宜：事事皆宜 忌：无
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
感叹太多，会使你意志消沉，振作起来，成功必然属于你。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
优良的传统不是与生俱来，而是后天耳濡目染，慢慢雕琢而成的。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
在外要互敬互助，才能旅途愉快，懂得照顾自己，才有余力照顾别人。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
好好享受二人世界的欢乐时光，别让杂事干扰你的情绪。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
打扮得体，就能吸引更多人的视线，再用你的内涵征服他们的心。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
越简单的事情，越容易犯错，小心至上，才不会百密一疏。
马
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
富贵贫贱并非一成不变，若你想致富，就得努力去实现。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
三句不离本行，但有些话若重复提起，人家或许会感到厌烦。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
顺水可推舟，逆水时就要紧握船桨，以免迷失方向，误入歧途。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
许久没见的亲人，不妨打电话慰问或约个时间造访，给对方惊喜。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
出外用餐，务必注意卫生，以免被病魔缠上，影响健康。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
为多变的气候做好准备，多注意身体及卫生，以免疾病来袭。