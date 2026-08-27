鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

多专注于你的事业及生意，不要为情所忙，而忘了正事。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

别因一时冲动而招惹麻烦，待人处事最好冷静些。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

居高临下，虽可以看得更清楚，但你也要明白高处不胜寒的道理。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

沉醉在爱河中的人不能醉倒，反而应该更清醒地了解彼此。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

自以为是，可能是你失败的开始，陌生的道路最好先熟悉再走。

蛇

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

机会不是别人给的，而是自己争取的，主动些，别守株待兔。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

冷静思考能让你更清楚地了解整件事，决定下一步怎么走。

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

多留意自己的健康，以免因小病而耽误了工作或其他重要事。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

人无贵贱，平等地对待自己和他人，才是正确的做法。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

你千万别被自以为是牵制，要多多听取别人的意见。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

高兴时必须提高戒备，以免发生不愉快的事。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

你可以放慢速度，但千万别停下来，按部就班，必能达致成功。