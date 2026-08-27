8月28日生肖运程
8月28日（农历七月十六） 吉利指数：★★★（平平） 宜：庆功、开市、会友、水电维修、园艺、交易 忌：祈福、立约、修墓
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
多专注于你的事业及生意，不要为情所忙，而忘了正事。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
别因一时冲动而招惹麻烦，待人处事最好冷静些。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
居高临下，虽可以看得更清楚，但你也要明白高处不胜寒的道理。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
沉醉在爱河中的人不能醉倒，反而应该更清醒地了解彼此。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
自以为是，可能是你失败的开始，陌生的道路最好先熟悉再走。
蛇
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
机会不是别人给的，而是自己争取的，主动些，别守株待兔。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
冷静思考能让你更清楚地了解整件事，决定下一步怎么走。
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
多留意自己的健康，以免因小病而耽误了工作或其他重要事。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
人无贵贱，平等地对待自己和他人，才是正确的做法。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
你千万别被自以为是牵制，要多多听取别人的意见。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
高兴时必须提高戒备，以免发生不愉快的事。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
你可以放慢速度，但千万别停下来，按部就班，必能达致成功。