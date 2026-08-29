鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

上班时要遵守办公室礼仪，尤其会见贵客时。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

以感恩的心去对待亲人，没必要为了一些小事而闹得不欢而散。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别老是打歪主意，做人做事要真诚，才会有更好的回报。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

魅力是无形的，总在不知不觉中散发出来，多多发掘你的魅力吧。

龙

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

做事太过精明，会让对手有所提防，有时迷迷糊糊反而是好事。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

好上司不只要照顾自己的利益，也要兼顾下属和公司的利益。

马

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

老板就是老板，无论他对你多好，都要保持安全距离，别随意顶撞。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

别让人觉得你高不可攀，平易近人才是最好的待人处世之道。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

成功全靠自己，假如你天天心存侥幸，那今天你可能会不太走运。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

工作时要多留意，别老是批评，以免不小心得罪贵人和小人。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

别太大意，而在高兴时不小心得罪了多年的老朋友。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

好心的人有时会不知觉地做坏事，导致别人付出更多代价。