运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

上班时要遵守办公室礼仪，尤其会见贵客时。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

以感恩的心去对待亲人，没必要为了一些小事而闹得不欢而散。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

别老是打歪主意，做人做事要真诚，才会有更好的回报。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

魅力是无形的，总在不知不觉中散发出来，多多发掘你的魅力吧。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中

做事太过精明，会让对手有所提防，有时迷迷糊糊反而是好事。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

好上司不只要照顾自己的利益，也要兼顾下属和公司的利益。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中

老板就是老板，无论他对你多好，都要保持安全距离，别随意顶撞。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉

别让人觉得你高不可攀，平易近人才是最好的待人处世之道。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

成功全靠自己，假如你天天心存侥幸，那今天你可能会不太走运。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

工作时要多留意，别老是批评，以免不小心得罪贵人和小人。

运气：
健康：
事业：
财运：

别太大意，而在高兴时不小心得罪了多年的老朋友。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

好心的人有时会不知觉地做坏事，导致别人付出更多代价。