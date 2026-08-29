8月29日生肖运程
8月29日（农历七月十七） 吉利指数：★★（小凶） 宜：议事、会友、水电维修、养宠物、美容 忌：婚嫁、安床、求医、园艺、上市
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
上班时要遵守办公室礼仪，尤其会见贵客时。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
以感恩的心去对待亲人，没必要为了一些小事而闹得不欢而散。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别老是打歪主意，做人做事要真诚，才会有更好的回报。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
魅力是无形的，总在不知不觉中散发出来，多多发掘你的魅力吧。
龙
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
做事太过精明，会让对手有所提防，有时迷迷糊糊反而是好事。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
好上司不只要照顾自己的利益，也要兼顾下属和公司的利益。
马
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
老板就是老板，无论他对你多好，都要保持安全距离，别随意顶撞。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
别让人觉得你高不可攀，平易近人才是最好的待人处世之道。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
成功全靠自己，假如你天天心存侥幸，那今天你可能会不太走运。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
工作时要多留意，别老是批评，以免不小心得罪贵人和小人。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
别太大意，而在高兴时不小心得罪了多年的老朋友。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
好心的人有时会不知觉地做坏事，导致别人付出更多代价。