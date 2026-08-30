8月30日生肖运程
8月30日（农历七月十八） 吉利指数：★★（小凶） 宜：祈福、施济、扫舍、进修、会友 忌：旅行、诉讼、搬家、水电维修、酿造
鼠
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
珍惜生命，在路上一定要注意交通安全，避免发生意外。
牛
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
购物和付款时要多加留意，以免忘了还钱或多付了钱。
虎
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
今天最好收敛些，经常保持笑容，以减低他人对你的敌意。
兔
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：凶
明知一些话会刺中别人的死穴，你就别说太多。
龙
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
东家长，西家短，是每个人都会犯的毛病，小心隔墙有耳。
蛇
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
有些事无须太快表态，奉行中庸之道，能让你左右逢源。
马
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
多与朋友聊天，但别谈心，因为朋友或会把你当成笑柄，到处传播。
羊
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
进行激烈运动之前，最好先暖身，以免造成筋骨损伤。
猴
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
处事要照顾自己，也要照顾别人的感受，别让关心你的人放不下心。
鸡
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：凶
别硬碰硬，用多了少林拳，有时也要打打太极拳，四两拨千斤。
狗
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
博爱、从善能增福分，你可以把关爱对象从一个人扩大到一群人。
猪
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：凶
钱财乃身外之物，别把得失看得太重，尤其被朋友占便宜的时候。