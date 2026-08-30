鼠

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

珍惜生命，在路上一定要注意交通安全，避免发生意外。

牛

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

购物和付款时要多加留意，以免忘了还钱或多付了钱。

虎

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

今天最好收敛些，经常保持笑容，以减低他人对你的敌意。

兔

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

明知一些话会刺中别人的死穴，你就别说太多。

龙

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

东家长，西家短，是每个人都会犯的毛病，小心隔墙有耳。

蛇

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

有些事无须太快表态，奉行中庸之道，能让你左右逢源。

马

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

多与朋友聊天，但别谈心，因为朋友或会把你当成笑柄，到处传播。

羊

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

进行激烈运动之前，最好先暖身，以免造成筋骨损伤。

猴

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

处事要照顾自己，也要照顾别人的感受，别让关心你的人放不下心。

鸡

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

别硬碰硬，用多了少林拳，有时也要打打太极拳，四两拨千斤。

狗

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

博爱、从善能增福分，你可以把关爱对象从一个人扩大到一群人。

猪

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

钱财乃身外之物，别把得失看得太重，尤其被朋友占便宜的时候。