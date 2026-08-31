鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

有些现象就让它们模糊不清吧，弄清楚了，你反而会不好受。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

除了在学校学习新知识，也可向周围的前辈、同事学习他们的优点。

虎

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：凶

你必须多照顾自己，并关注身体所发出的讯号。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

小心能驶万年船，评定对错的时候，应该要客观些。

龙

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

别指桑骂槐，并非人人都能接受隐喻式的人身攻击。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

无论高兴或悲伤，都要控制情绪，以免在无意中得罪他人。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

后悔并不能补救什么，顶多表示你心存悔改之意。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

远亲不如近邻，与邻居保持良好的关系，以便大家有个照应。

猴

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：凶

胆大心细，该做就去做，听太多想太多，到头来可能会一事无成。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

把大事当作小事来处理，小事就会变成没事，尤其是家人犯的小错误。

狗

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：凶

中间人的责任，就是把不同人的意见凑合在一起，但别成为当事人。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

不同背景的人，对事情的看法可能不一样，你必须体谅和包容。