8月31日生肖运程
8月31日（农历七月十九） 吉利指数：★★★（平平） 宜：施济、旅行、出海、庆功、立约、会友 忌：交易、理发、美容
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
有些现象就让它们模糊不清吧，弄清楚了，你反而会不好受。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
除了在学校学习新知识，也可向周围的前辈、同事学习他们的优点。
虎
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：凶
你必须多照顾自己，并关注身体所发出的讯号。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
小心能驶万年船，评定对错的时候，应该要客观些。
龙
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
别指桑骂槐，并非人人都能接受隐喻式的人身攻击。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
无论高兴或悲伤，都要控制情绪，以免在无意中得罪他人。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
后悔并不能补救什么，顶多表示你心存悔改之意。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
远亲不如近邻，与邻居保持良好的关系，以便大家有个照应。
猴
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：凶
胆大心细，该做就去做，听太多想太多，到头来可能会一事无成。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
把大事当作小事来处理，小事就会变成没事，尤其是家人犯的小错误。
狗
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：凶
中间人的责任，就是把不同人的意见凑合在一起，但别成为当事人。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
不同背景的人，对事情的看法可能不一样，你必须体谅和包容。