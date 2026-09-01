鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

趁着假日放松，别以为没有意外而疏于防范，最终却败于意外。

牛

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

大事化小，小事化无，别因小事而搞砸了这一天。

虎

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

感情是自私的，过于慷慨可能会引发越轨的行为。

兔

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

过多的压力对身体健康有害，音乐是缓和情绪的最好方法。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

别为了小误会而破坏朋友间的信任，你该主动去化解彼此的矛盾。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

保护主义虽然能使你的财产免受侵占，但无法增加财富。

马

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：中

过度兴奋会影响情绪，还是以平和的心情看待事物吧。

羊

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

有些话不可直说，有些话不可多说，有些话则要分开来说。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

别太在意人家的言语，否则你会为了是非困扰不已。

鸡

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

切莫对你的伴侣瞒瞒骗骗，想走更长远的路，就要坦诚相对。

狗

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

别过于计较得失，凡事顺其自然，你会活得更快乐、更自在。

猪

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

别老是在聚会时说自己多厉害，最重要是得到朋友对你的认同。