9月1日生肖运程
9月1日（农历七月二十） 吉利指数：★★（小凶） 宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造 忌：议事、装修、买车、交易、置产
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
趁着假日放松，别以为没有意外而疏于防范，最终却败于意外。
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
大事化小，小事化无，别因小事而搞砸了这一天。
虎
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
感情是自私的，过于慷慨可能会引发越轨的行为。
兔
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
过多的压力对身体健康有害，音乐是缓和情绪的最好方法。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
别为了小误会而破坏朋友间的信任，你该主动去化解彼此的矛盾。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
保护主义虽然能使你的财产免受侵占，但无法增加财富。
马
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：中
过度兴奋会影响情绪，还是以平和的心情看待事物吧。
羊
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
有些话不可直说，有些话不可多说，有些话则要分开来说。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
别太在意人家的言语，否则你会为了是非困扰不已。
鸡
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
切莫对你的伴侣瞒瞒骗骗，想走更长远的路，就要坦诚相对。
狗
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
别过于计较得失，凡事顺其自然，你会活得更快乐、更自在。
猪
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
别老是在聚会时说自己多厉害，最重要是得到朋友对你的认同。