9月2日生肖运程
9月2日（农历七月廿一） 吉利指数：★★★（平平） 宜：安床、施济、庆功、开市、上任、会友 忌：出海、动土、水电维修
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
异想天开也是一种创意，将它实现，又是一条财路。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
你要注意自己的言语，以免在无意中得罪其他亲人。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
别给自己馋嘴的机会，否则太多美食会让你耽误减肥计划。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
不要得罪贵人，因为你不知道什么时候需要对方的协助。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
不要以为伤风感冒是小病，若照顾不当，病情可能会恶化。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
偶尔小酌无妨，但切记千万别酒后开车，以免发生意外。
马
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
新奇古怪的事物引起注意，但别太沉迷，以免因此忽略了家庭。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别人的批评，你要虚心接受，再好好思考，不要随意说“不”。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
照着计划走，切莫为了小事而使自己的行程和情绪受到干扰。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
你该争取机会好好休息，别为了小事疲于奔命。
狗
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
今天运气不错，该去做些想做的事，或给自己买件期待已久的礼物。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
得不到，不一定是最好的，若不择手段，可能会产生更多后遗症。