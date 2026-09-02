鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

异想天开也是一种创意，将它实现，又是一条财路。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

你要注意自己的言语，以免在无意中得罪其他亲人。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

别给自己馋嘴的机会，否则太多美食会让你耽误减肥计划。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不要得罪贵人，因为你不知道什么时候需要对方的协助。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

不要以为伤风感冒是小病，若照顾不当，病情可能会恶化。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

偶尔小酌无妨，但切记千万别酒后开车，以免发生意外。

马

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

新奇古怪的事物引起注意，但别太沉迷，以免因此忽略了家庭。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别人的批评，你要虚心接受，再好好思考，不要随意说“不”。

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

照着计划走，切莫为了小事而使自己的行程和情绪受到干扰。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

你该争取机会好好休息，别为了小事疲于奔命。

狗

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

今天运气不错，该去做些想做的事，或给自己买件期待已久的礼物。

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

得不到，不一定是最好的，若不择手段，可能会产生更多后遗症。