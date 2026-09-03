鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

姜越老越辣，辣椒则是小的辣，两种不同的辣，可能会擦出耀眼的火花。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

过于神气，会在无形中得罪贵人，凡事谦和为贵，切勿咄咄逼人。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

坚守内心的原则，然后低调行事，避免太锋芒毕露。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

懂得保护和照顾自己，利己又利人，能让家人卸下一些精神负担。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

越急着得到，越难得到，你就顺其自然，强求只会徒增烦恼。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

人进你退，今天不利于争执，你就顺应大伙儿的意思去做吧。

马

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

天下没有白吃的午餐，你可能会掉入朋友设下的圈套。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

进行户外活动要做好安全措施，以避免不愉快的事情发生。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

没有事是绝对的，今天你对，明天可能遭受批评，后天就不晓得了。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

平心静气，好好地思考，事情的对错可以慢慢厘清，别太着急。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

忍一时风平浪静，退一步海阔天空，凡事忍让才是上上之策。

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

钱财乃身外物，尤其是出门在外，别为了小钱而浪费宝贵的时间。