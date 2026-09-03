9月3日生肖运程
9月3日（农历七月廿二） 吉利指数：★★★★★（大吉） 宜：事事皆宜 忌：无
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
姜越老越辣，辣椒则是小的辣，两种不同的辣，可能会擦出耀眼的火花。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
过于神气，会在无形中得罪贵人，凡事谦和为贵，切勿咄咄逼人。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
坚守内心的原则，然后低调行事，避免太锋芒毕露。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
懂得保护和照顾自己，利己又利人，能让家人卸下一些精神负担。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
越急着得到，越难得到，你就顺其自然，强求只会徒增烦恼。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
人进你退，今天不利于争执，你就顺应大伙儿的意思去做吧。
马
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
天下没有白吃的午餐，你可能会掉入朋友设下的圈套。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
进行户外活动要做好安全措施，以避免不愉快的事情发生。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
没有事是绝对的，今天你对，明天可能遭受批评，后天就不晓得了。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
平心静气，好好地思考，事情的对错可以慢慢厘清，别太着急。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
忍一时风平浪静，退一步海阔天空，凡事忍让才是上上之策。
猪
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
钱财乃身外物，尤其是出门在外，别为了小钱而浪费宝贵的时间。