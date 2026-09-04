鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

孩子的事，大人不要过度操心，否则孩子将缺乏信心，无法独立。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

今天该是你请客的时候，表现出你的慷慨，才能得到更多支持。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

老是忘不了别人的坏处，你会活得不快乐，凡事放轻松，别太记仇。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

有些事要尽快处理，但有些事不可操之过急，妥善安排以免自乱阵脚。

龙

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

开心，能让你在工作时更添魅力；不开心则会给你增添不少麻烦。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：中

一些奖励能提高工作士气，但没奖励，也要好好完成自己的任务。

马

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

今天不宜对立，和善待人，面带笑容，会让你做起事来更顺利。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

感恩是你今天要做的事，你可向朋友伸出援手，为自己积些功德。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

进退两难时，不妨多花点时间观察局势，让事情慢慢淡下来。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

坚定立场，你会得到更多好处，别因他人的三言两语而改了又改。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

你要说到做到，实现自己的承诺，才能增加自己的信心。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

最好听你老板的，否则赢了争辩，可能失去了机会。