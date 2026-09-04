9月4日生肖运程
9月4日（农历七月廿三） 吉利指数：★★★（平平） 宜：庆功、开市、会友、园艺、买车、投资 忌：旅行、搬家、酿造
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
孩子的事，大人不要过度操心，否则孩子将缺乏信心，无法独立。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
今天该是你请客的时候，表现出你的慷慨，才能得到更多支持。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
老是忘不了别人的坏处，你会活得不快乐，凡事放轻松，别太记仇。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
有些事要尽快处理，但有些事不可操之过急，妥善安排以免自乱阵脚。
龙
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
开心，能让你在工作时更添魅力；不开心则会给你增添不少麻烦。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：中
一些奖励能提高工作士气，但没奖励，也要好好完成自己的任务。
马
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
今天不宜对立，和善待人，面带笑容，会让你做起事来更顺利。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
感恩是你今天要做的事，你可向朋友伸出援手，为自己积些功德。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
进退两难时，不妨多花点时间观察局势，让事情慢慢淡下来。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
坚定立场，你会得到更多好处，别因他人的三言两语而改了又改。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
你要说到做到，实现自己的承诺，才能增加自己的信心。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
最好听你老板的，否则赢了争辩，可能失去了机会。