鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

好的工具能助你不断进步，要让工具顺应你，而不是你来顺应工具。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

要不努力争取，要不毅然放弃，说一套做一套，最终可能两手空空。

虎

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

千里马与伯乐要相互欣赏，英雄惜英雄，不要太傲气。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

对人对事要感恩，别蛮横无理，只顾及自己的利益。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

年轻人什么都想要，就无法成大事，一定要有针对性地完成目标。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

很多事要从根本去了解，别断章取义，下属给你的报告须多加留意。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

大鱼、小鱼都是鱼，大鱼可发财，小鱼也可积少成多，当作鱼饵。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

宰相肚里可撑船，有容乃大，待人处事要多些体谅，少些争执。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

天生好客的你必须做好财务安排，以免入不敷出。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

找个互补的合作伙伴，若选择脾气和性格一样的，可能会天天吵架。

狗

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

忍一时风平浪静，退一步海阔天空，别烦恼，很多事都能顺利解决。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

生意不断扩充，可增加收入，但管理不当，可能会亏大本。