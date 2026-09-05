9月5日生肖运程
9月5日（农历七月廿三） 吉利指数：★★★★★（大吉） 宜：事事皆宜 忌：无
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
好的工具能助你不断进步，要让工具顺应你，而不是你来顺应工具。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
要不努力争取，要不毅然放弃，说一套做一套，最终可能两手空空。
虎
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
千里马与伯乐要相互欣赏，英雄惜英雄，不要太傲气。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
对人对事要感恩，别蛮横无理，只顾及自己的利益。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
年轻人什么都想要，就无法成大事，一定要有针对性地完成目标。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
很多事要从根本去了解，别断章取义，下属给你的报告须多加留意。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
大鱼、小鱼都是鱼，大鱼可发财，小鱼也可积少成多，当作鱼饵。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
宰相肚里可撑船，有容乃大，待人处事要多些体谅，少些争执。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
天生好客的你必须做好财务安排，以免入不敷出。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
找个互补的合作伙伴，若选择脾气和性格一样的，可能会天天吵架。
狗
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
忍一时风平浪静，退一步海阔天空，别烦恼，很多事都能顺利解决。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
生意不断扩充，可增加收入，但管理不当，可能会亏大本。