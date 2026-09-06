9月6日生肖运程
9月6日（农历七月廿五） 吉利指数：★★★（平平） 宜：施济、装修、动土、水电维修、安葬、交易 忌：诉讼、求医、买车、投资
鼠
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
投资本来就有风险，别因股市起伏而心烦意乱。
牛
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
多注意门户安全，并为自己的感情把关，不要意乱情迷。
虎
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：凶
别太相信科技，一旦发生故障，传统的方法或许能及时补救。
兔
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：中
事情过去了就算，别因为一些小事而使自己不开心。
龙
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：中
控制你的脾气，在人生地不熟的环境，最好抱持以和为贵的态度。
蛇
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
吃得苦中苦，方为人上人，偶尔当然可吃蛇偷闲，切勿变成习惯。
马
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：吉
别太坚持己见，随和些，你就能享受更多乐趣。
羊
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：吉
话不投机半句多，但有些事一定要说清楚，不要被冤枉。
猴
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：凶
助人为快乐之本，能帮则帮，让每一天都充满喜悦。
鸡
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
出门在外要处处小心，一些不起眼的人和事，可能会造成不便。
狗
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：凶
工作本来就是流水作业，你必须对它产生兴趣，否则很难做下去。
猪
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：中
没有亮丽的过去，就没有耀眼的未来，你必须充分掌握现在。