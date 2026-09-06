鼠

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

投资本来就有风险，别因股市起伏而心烦意乱。

牛

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

多注意门户安全，并为自己的感情把关，不要意乱情迷。

虎

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：凶

别太相信科技，一旦发生故障，传统的方法或许能及时补救。

兔

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：中

事情过去了就算，别因为一些小事而使自己不开心。

龙

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：中

控制你的脾气，在人生地不熟的环境，最好抱持以和为贵的态度。

蛇

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

吃得苦中苦，方为人上人，偶尔当然可吃蛇偷闲，切勿变成习惯。

马

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：吉

别太坚持己见，随和些，你就能享受更多乐趣。

羊

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：吉

话不投机半句多，但有些事一定要说清楚，不要被冤枉。

猴

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：凶

助人为快乐之本，能帮则帮，让每一天都充满喜悦。

鸡

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

出门在外要处处小心，一些不起眼的人和事，可能会造成不便。

狗

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：凶

工作本来就是流水作业，你必须对它产生兴趣，否则很难做下去。

猪

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：中

没有亮丽的过去，就没有耀眼的未来，你必须充分掌握现在。