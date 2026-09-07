鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

就算没什么不能对人说的，还是要小心地为自己保留一些小秘密。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

一言既出，驷马难追，切记信守承诺，才可取得别人的信任。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

要对自己有信心，别朝令夕改，如此才能让下属清楚了解你的方向。

兔

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

遇到心爱的物品，经济能力许可就买下来，宠一宠自己吧。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：中

你的精力无限，但要用在好的方面；人有钱才能享受，认真工作吧。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：中

有些事须要马上处理，不得拖延，以免惹来不必要的麻烦。

马

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

话要好好地说，别因精神欠佳而把好话说成了坏话。

羊

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

假如不忍心选择，很多机会也会变成没机会，你要做出对的选择。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

关心别人，但别控制别人，不要强迫他人遵照你的意愿办事。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

有些事不一定要亲身去体验，你可以从别人的经验去了解。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

别人苦口婆心，对你起不了作用，你要机灵些，以免犯下同样错误。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

创意必须有目的，不能天马行空，有实质效益才是好的创意。