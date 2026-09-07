9月7日生肖运程
9月7日（农历七月廿六） 吉利指数：★★★（平平） 宜：祈福、旅行、上任、立约、搬家、扫舍 忌：安床、诉讼、交易、酿造
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
就算没什么不能对人说的，还是要小心地为自己保留一些小秘密。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
一言既出，驷马难追，切记信守承诺，才可取得别人的信任。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
要对自己有信心，别朝令夕改，如此才能让下属清楚了解你的方向。
兔
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
遇到心爱的物品，经济能力许可就买下来，宠一宠自己吧。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：中
你的精力无限，但要用在好的方面；人有钱才能享受，认真工作吧。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：中
有些事须要马上处理，不得拖延，以免惹来不必要的麻烦。
马
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
话要好好地说，别因精神欠佳而把好话说成了坏话。
羊
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
假如不忍心选择，很多机会也会变成没机会，你要做出对的选择。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
关心别人，但别控制别人，不要强迫他人遵照你的意愿办事。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
有些事不一定要亲身去体验，你可以从别人的经验去了解。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
别人苦口婆心，对你起不了作用，你要机灵些，以免犯下同样错误。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
创意必须有目的，不能天马行空，有实质效益才是好的创意。