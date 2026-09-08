9月8日生肖运程
9月8日（农历七月廿七） 吉利指数：★★（小凶） 宜：旅行、扫舍、置产、进修、美容 忌：装修、搬家、动土、园艺、投标
鼠
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
船到桥头自然直，乐观些，有些事无须过度担心。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
工作本来就是责任，但也要对自己的健康负责，才是成功之道。
虎
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
不要马虎了事，集中精神把悬而未决的事办好。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
世界上没有必胜的秘诀，不要把输赢看得太重，你就是赢家。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
别活在赞美声中，若因此感到飘飘然，事后可能得付出很大的代价。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
时局千变万化，但只要保持心情稳定，多大的变化都不会造成影响。
马
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
今天最好保持中庸，做事要尽力，但不能过分。
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
人生难免会有波折，千万别因此而埋怨，使得自己丧失斗志。
猴
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
凡事要多去努力把握，不要虎头蛇尾而错失良机。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
美丽靠标准，赞美看时机，你不妨多多赞美别人的美丽。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
出众有很多方法，如打扮、展现才华，但切勿以发脾气来吸引目光。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
胜败乃兵家常事，赢了高兴一下就好，别去调侃他人。