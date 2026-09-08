鼠

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

船到桥头自然直，乐观些，有些事无须过度担心。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

工作本来就是责任，但也要对自己的健康负责，才是成功之道。

虎

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

不要马虎了事，集中精神把悬而未决的事办好。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

世界上没有必胜的秘诀，不要把输赢看得太重，你就是赢家。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

别活在赞美声中，若因此感到飘飘然，事后可能得付出很大的代价。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

时局千变万化，但只要保持心情稳定，多大的变化都不会造成影响。

马

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

今天最好保持中庸，做事要尽力，但不能过分。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

人生难免会有波折，千万别因此而埋怨，使得自己丧失斗志。

猴

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

凡事要多去努力把握，不要虎头蛇尾而错失良机。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

美丽靠标准，赞美看时机，你不妨多多赞美别人的美丽。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

出众有很多方法，如打扮、展现才华，但切勿以发脾气来吸引目光。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

胜败乃兵家常事，赢了高兴一下就好，别去调侃他人。