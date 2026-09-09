9月9日生肖运程
9月9日（农历七月廿八） 吉利指数：★★★（平平） 宜：安床、祈福、旅行、求医、装修、扫舍 忌：出海、修墓、买车
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
付出是双方面的，一厢情愿可能最终落得无功而返，还是看开些吧。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
精、气、神，都是身体的重要支柱，做事提起精神，才会有气魄。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别人闲谈时不要加盐加醋，否则你就是散播谣言的罪魁祸首。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
当朋友谈及敏感话题时，你最好小心回应，切记隔墙有耳。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
生活有起有落，别因为小小的挫折而让自己坠入无底深渊。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
对亲人不要疑心过重，了解真相后，再做出最后的决定。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
遇到贵人相助，你的态度要随和些，别太坚守原则。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
多留意身边人，他们有心事可能不知如何表达，你静心聆听就好。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
没有人会去同情多情的人，别用“婚外情也是一种缘分”自圆其说。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
给自己多点时间思考，今天尽量不要做出重大决策，以免出错。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
有些话必须讲了又讲才有效，态度温和些，就不会让人觉得厌烦。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
朋友之间需要互相鼓励，若朋友取得好成绩，你要真心诚意祝贺他。