鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

付出是双方面的，一厢情愿可能最终落得无功而返，还是看开些吧。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

精、气、神，都是身体的重要支柱，做事提起精神，才会有气魄。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别人闲谈时不要加盐加醋，否则你就是散播谣言的罪魁祸首。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

当朋友谈及敏感话题时，你最好小心回应，切记隔墙有耳。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

生活有起有落，别因为小小的挫折而让自己坠入无底深渊。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

对亲人不要疑心过重，了解真相后，再做出最后的决定。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

遇到贵人相助，你的态度要随和些，别太坚守原则。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

多留意身边人，他们有心事可能不知如何表达，你静心聆听就好。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

没有人会去同情多情的人，别用“婚外情也是一种缘分”自圆其说。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

给自己多点时间思考，今天尽量不要做出重大决策，以免出错。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有些话必须讲了又讲才有效，态度温和些，就不会让人觉得厌烦。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

朋友之间需要互相鼓励，若朋友取得好成绩，你要真心诚意祝贺他。