9月10日生肖运程
9月10日（农历七月廿九） 吉利指数：★★★（平平） 宜：安床、手机、旅行、庆功、立约、会友 忌：婚嫁、投标、理发
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
苦尽未必甘来，最好能苦中作乐，有些苦不是别人给的，而是自找的。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
静下来反思，但别为了一些无谓的问题胡思乱想。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
回忆是苦中带甜，甜中带酸的，想把回忆找回来，需有实际行动。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
注意健康，以免因健康欠佳而在紧要关头错失良机。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
多加休息，把是非抛诸脑后，这样才有精神应付接下来的繁重工作。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
今天好好反思，明天就要振作，识时务者为俊杰，你要懂得如何抉择。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
工作后要充分休息，不妨出门逛街购物，犒劳一下自己。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
很多事情要主动争取，懒懒散散就会错失良机。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
观赏一部好的电影，能给你的人生带来全新的体会。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
工作狂今天最好能多加休息，与家人共处，否则关系会渐渐疏离。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
老朋友就如老酒，珍藏得好，就会越久越香醇。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
多关心亲人的身体健康，出远门的朋友要注意交通安全。