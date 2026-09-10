鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

苦尽未必甘来，最好能苦中作乐，有些苦不是别人给的，而是自找的。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

静下来反思，但别为了一些无谓的问题胡思乱想。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

回忆是苦中带甜，甜中带酸的，想把回忆找回来，需有实际行动。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

注意健康，以免因健康欠佳而在紧要关头错失良机。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

多加休息，把是非抛诸脑后，这样才有精神应付接下来的繁重工作。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

今天好好反思，明天就要振作，识时务者为俊杰，你要懂得如何抉择。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

工作后要充分休息，不妨出门逛街购物，犒劳一下自己。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

很多事情要主动争取，懒懒散散就会错失良机。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

观赏一部好的电影，能给你的人生带来全新的体会。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

工作狂今天最好能多加休息，与家人共处，否则关系会渐渐疏离。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

老朋友就如老酒，珍藏得好，就会越久越香醇。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

多关心亲人的身体健康，出远门的朋友要注意交通安全。