鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

今日事今日毕，一些工作急需解决，就该尽快完成，勿一拖再拖。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

有些误会越描越黑，不妨多听取别人的意见，别急着去辩解。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

得罪了小辈要主动道歉，即使不说也要稍作安排，让大家心里舒坦些。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

对某些事情要学着充耳不闻，别无意中听到些什么就大发雷霆。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

别只会赚不会花，偶尔可以给自己买一些礼物，宠一宠自己。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

有机会展现才华时，别出尽绝招，应留一手，日后表现会更出色。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

以和为贵，双方必须互相尊重、礼让，蛮横无理对谁都无益。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

能吃是福，但吃太多反而是祸，多注意自己的健康，以免吃出病来。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

谦虚让你得到尊敬，嚣张会使你无法下台。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

气火上头，会弄巧成拙；保持理智，才能解决纷争。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

一个决定可能改变你的一切，敞开心胸，健康也会变得更好。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

与其日以继夜地工作，然后昏昏入睡，不如多花些时间思考。