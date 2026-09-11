9月11日生肖运程
9月11日（农历八月初一） 吉利指数：★★（小凶） 宜：扫舍、园艺、养宠物、美容、酿造 忌：上任、立约、水电维修、交易、置产
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
今日事今日毕，一些工作急需解决，就该尽快完成，勿一拖再拖。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
有些误会越描越黑，不妨多听取别人的意见，别急着去辩解。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
得罪了小辈要主动道歉，即使不说也要稍作安排，让大家心里舒坦些。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
对某些事情要学着充耳不闻，别无意中听到些什么就大发雷霆。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
别只会赚不会花，偶尔可以给自己买一些礼物，宠一宠自己。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
有机会展现才华时，别出尽绝招，应留一手，日后表现会更出色。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
以和为贵，双方必须互相尊重、礼让，蛮横无理对谁都无益。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
能吃是福，但吃太多反而是祸，多注意自己的健康，以免吃出病来。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
谦虚让你得到尊敬，嚣张会使你无法下台。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
气火上头，会弄巧成拙；保持理智，才能解决纷争。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
一个决定可能改变你的一切，敞开心胸，健康也会变得更好。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
与其日以继夜地工作，然后昏昏入睡，不如多花些时间思考。