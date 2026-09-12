鼠

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

以柔克刚，指责时态度温和些，让家人有机会向你说出他们的心声。

牛

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

打蛇打七寸，要狠要准，不然被它反咬一口，你会很麻烦。

虎

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

你要马儿跑，首先要给它吃草，但切勿过量，不然马儿会懒得跑动。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

世事无绝对，意外可能让你措手不及，从容应对才能克服难关。

龙

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

听君一席话，胜读十年书，话可以多听，但要懂得分析，切勿盲从。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

别因人气高涨就自以为了不起，有功而不居功，才是真正有功。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

不要把自己的快乐建立在他人的痛苦上，这是自私的行为。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

平心静气，能解决很多问题，别让坏脾气增添你的烦恼。

猴

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

有些事无须知道太多，但有些事必须弄明白，再善加处理。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

有时要学习孔明借东风，虽冒险、靠运气，但比没掌握机会来得好。

狗

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

比赛应公平竞争，但若对手出阴招，你也要不客气地大力反击。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

目中无人，吃亏的是你自己，保持谦虚的态度，才能得到拥护。