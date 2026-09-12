9月12日生肖运程
9月12日（农历八月初二） 吉利指数：★★★★★（大吉） 宜：事事皆宜 忌：无
鼠
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
以柔克刚，指责时态度温和些，让家人有机会向你说出他们的心声。
牛
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
打蛇打七寸，要狠要准，不然被它反咬一口，你会很麻烦。
虎
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
你要马儿跑，首先要给它吃草，但切勿过量，不然马儿会懒得跑动。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
世事无绝对，意外可能让你措手不及，从容应对才能克服难关。
龙
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
听君一席话，胜读十年书，话可以多听，但要懂得分析，切勿盲从。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
别因人气高涨就自以为了不起，有功而不居功，才是真正有功。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
不要把自己的快乐建立在他人的痛苦上，这是自私的行为。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
平心静气，能解决很多问题，别让坏脾气增添你的烦恼。
猴
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
有些事无须知道太多，但有些事必须弄明白，再善加处理。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
有时要学习孔明借东风，虽冒险、靠运气，但比没掌握机会来得好。
狗
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
比赛应公平竞争，但若对手出阴招，你也要不客气地大力反击。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
目中无人，吃亏的是你自己，保持谦虚的态度，才能得到拥护。