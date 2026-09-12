鼠

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

被好友出卖，心里虽不好受，但至少能看清人性丑陋的一面。

牛

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

别老想不好的东西，有时要想正面的事情，才能得到正面的力量。

虎

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：中

一些细节你要好好推敲，以免一时大意而忽略了重要环节。

兔

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

互相攻击并非良性竞争，你会让对手倒下，但也会使自己受伤。

龙

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

非当事人难了解对方的苦处，因此劝人要有所保留，不可全抛一片心。

蛇

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

给大家勾画愿景，好过每天指指点点，从大处着手，别为小事烦心。

马

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

再聪明的人，也须谨慎行事，不可大意，以免聪明反被聪明误。

羊

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

天下无不散的筵席，凡事和气收场，以便日后好相见。

猴

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

居安思危，做事不要太绝，记得给自己留条后路。

鸡

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

有些老掉牙的故事，不同年龄的人听到会有不同的感触。

狗

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：中

没波折就无法显示事情的难度，利用眼前的机会展现自己的能力吧。

猪

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：中

一时兴起犯下错误，就算付出多少努力，也难以弥补，最好小心些。