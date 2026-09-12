9月13日生肖运程
9月13日（农历八月初三） 吉利指数：★★★★（小吉） 宜：婚嫁、旅行、出海、装修、动土、安葬 忌：祈福、议事、交易
鼠
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
被好友出卖，心里虽不好受，但至少能看清人性丑陋的一面。
牛
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：中
别老想不好的东西，有时要想正面的事情，才能得到正面的力量。
虎
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：中
一些细节你要好好推敲，以免一时大意而忽略了重要环节。
兔
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：中
互相攻击并非良性竞争，你会让对手倒下，但也会使自己受伤。
龙
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
非当事人难了解对方的苦处，因此劝人要有所保留，不可全抛一片心。
蛇
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
给大家勾画愿景，好过每天指指点点，从大处着手，别为小事烦心。
马
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
再聪明的人，也须谨慎行事，不可大意，以免聪明反被聪明误。
羊
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
天下无不散的筵席，凡事和气收场，以便日后好相见。
猴
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
居安思危，做事不要太绝，记得给自己留条后路。
鸡
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：中
有些老掉牙的故事，不同年龄的人听到会有不同的感触。
狗
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：中
没波折就无法显示事情的难度，利用眼前的机会展现自己的能力吧。
猪
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：中
一时兴起犯下错误，就算付出多少努力，也难以弥补，最好小心些。