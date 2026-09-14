9月14日生肖运程
9月14日（农历八月初四） 吉利指数：★（大凶） 宜：无 忌：诸事不宜
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
有些话说之前，必须深思熟虑，以免无意中得罪贵人。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
小心能驶万年船，你必须先平复情绪，才能稳中求胜。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
有些事一分心就会出现问题，甚至酿成一辈子的遗憾。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
有些话题不该在公共场合讨论，以免遭有心人设计而惹上官非。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
该做的就去做，别浪费时间左思右想，但行事别太鲁莽。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
目标不要定得太高，不然很难如愿，凡事最好一步一步来。
马
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
破坏关系很容易，但重塑关系需要花很长的时间，切记维持和谐。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
合作时要互相协商，若对方一直想占便宜，你就要懂得保护自己。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不可能的事，勿轻易答应，否则承诺无法兑现，或得为此付出代价。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
遇到问题要冷静处理，别过于激动，否则问题会变得更棘手。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
乘胜追击，但不能狂妄自大，否则将尝到苦果。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
有容乃大，无论是君子还是小人，你都要抱着得饶人处且饶人的态度。