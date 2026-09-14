鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

有些话说之前，必须深思熟虑，以免无意中得罪贵人。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

小心能驶万年船，你必须先平复情绪，才能稳中求胜。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

有些事一分心就会出现问题，甚至酿成一辈子的遗憾。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有些话题不该在公共场合讨论，以免遭有心人设计而惹上官非。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

该做的就去做，别浪费时间左思右想，但行事别太鲁莽。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

目标不要定得太高，不然很难如愿，凡事最好一步一步来。

马

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

破坏关系很容易，但重塑关系需要花很长的时间，切记维持和谐。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

合作时要互相协商，若对方一直想占便宜，你就要懂得保护自己。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不可能的事，勿轻易答应，否则承诺无法兑现，或得为此付出代价。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

遇到问题要冷静处理，别过于激动，否则问题会变得更棘手。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

乘胜追击，但不能狂妄自大，否则将尝到苦果。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有容乃大，无论是君子还是小人，你都要抱着得饶人处且饶人的态度。