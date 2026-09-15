鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

事业如逆水行舟，不进则退，切记“百尺竿头，更进一步”。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

以其人之道，还治其人之身，是最不错的策略，但也可尝试刚柔并济。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

事情要用心处理，马虎了事，别人看在眼里，会留下坏印象。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

凡事必须深思熟虑，再做出周详的规划，如此才能顺利进行。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

身为领导人，别随意向下属倾吐心声，以免被出卖。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

留得青山在，不怕没柴烧，切勿操之过急，对下属尤其要宽宏大量。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

接到陌生人的电话要小心查证，以免掉入骗子的圈套。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

生命有限，我们该用时间去充实生命，而不是用时间去浪费生命。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

互相合作，能事半功倍；互相攻击，则是事倍功半。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

小心能驶万年船，有些事若不谨慎处理，就会埋下祸根。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不进则退，你必须当机立断，以免最后进退两难，卡在中间。

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

不明白的条款要仔细推敲，别以为不懂法律，就无须负上法律责任。