9月15日生肖运程
9月15日（农历八月初五） 吉利指数：★★★★（小吉） 宜：婚嫁、安神、安床、祈福、施济、旅行 忌：立约、水电维修、交易
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
事业如逆水行舟，不进则退，切记“百尺竿头，更进一步”。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
以其人之道，还治其人之身，是最不错的策略，但也可尝试刚柔并济。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
事情要用心处理，马虎了事，别人看在眼里，会留下坏印象。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
凡事必须深思熟虑，再做出周详的规划，如此才能顺利进行。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
身为领导人，别随意向下属倾吐心声，以免被出卖。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
留得青山在，不怕没柴烧，切勿操之过急，对下属尤其要宽宏大量。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
接到陌生人的电话要小心查证，以免掉入骗子的圈套。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
生命有限，我们该用时间去充实生命，而不是用时间去浪费生命。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
互相合作，能事半功倍；互相攻击，则是事倍功半。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
小心能驶万年船，有些事若不谨慎处理，就会埋下祸根。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不进则退，你必须当机立断，以免最后进退两难，卡在中间。
猪
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
不明白的条款要仔细推敲，别以为不懂法律，就无须负上法律责任。